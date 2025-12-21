La Selección argentina Sub 16 venció a Chile y se consagró campeona de la Copa UC

La Selección argentina Sub 16 se consagró campeona de la Copa UC luego de vencer por 2-1 a Chile en la final del certamen amistoso organizado por la Universidad Católica. El torneo reunió a selecciones y equipos juveniles de la región y sirvió como una exigente prueba internacional.

El equipo dirigido por Facundo Quiroga, integrante del cuerpo técnico que encabeza Diego Placente , volvió a mostrar solidez y carácter competitivo frente al combinado local, al que ya había derrotado con claridad en la fase de grupos por 4-1.

En la definición, la Albiceleste golpeó rápido y marcó diferencias en el primer tiempo, lo que le permitió manejar el desarrollo del partido y sostener la ventaja en un cierre intenso.

Argentina abrió el marcador a los 14 minutos de la primera etapa con un gol de Giovanni Baroni. Apenas cuatro minutos después, el propio futbolista de Talleres de Córdoba volvió a aparecer para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo.

Argentina Sub 16 derrotó a Chile en la final y levantó la Copa UC en Santiago

Argentina Sub 16 derrotó a Chile en la final y levantó la Copa UC en Santiago

Chile reaccionó rápidamente y descontó a los 20 minutos a través de Lucas López, lo que le devolvió suspenso al encuentro. En el complemento, el seleccionado argentino debió resistir con un jugador menos tras la expulsión de Ulises Vallejo, pero logró sostener la ventaja con orden y entrega hasta el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsCL/status/2002549206947406251&partner=&hide_thread=false La final de la #CopaUC



Revisa a continuación las mejores jugadas del partido entre #LaRoja y Argentina, donde la Abiceleste salió campeón.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax Link en la BIO pic.twitter.com/JmfEnSayoM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 21, 2025

El pitazo final desató el festejo argentino, que celebró una nueva consagración juvenil en territorio chileno.

El camino al título de la Selección argentina

La Selección Sub 16 había alcanzado la final tras empatar 1-1 frente a Perú en semifinales y superarlo luego por 6-5 en la definición por penales. En ese encuentro, Argentina había comenzado en desventaja por el gol de Roberth La Madrid, pero Alan Alcaraz igualó en el inicio del segundo tiempo tras una asistencia desde el fondo de Benjamín Vallejo.

La tanda desde los doce pasos tuvo momentos de tensión y un episodio polémico, con expulsiones y discusiones luego de una dura infracción que calentó el cierre del partido. Finalmente, el arquero Thiago Parga fue clave al atajar dos penales, incluido el decisivo ante Rodrigo Vega, mientras que Alcaraz se destacó al ejecutar su remate con un no-look.

En el partido por el tercer puesto, Perú venció 1-0 a Colombia, mientras que Independiente del Valle finalizó quinto tras derrotar por el mismo marcador a Venezuela. Para Argentina, el título confirmó el buen presente de sus juveniles y dejó un balance altamente positivo de la gira.