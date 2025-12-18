A 3 años de Argentina campeón del mundo: las confesiones de Messi, Dibu, Scaloni y Kolo Muani sobre la "atajada imposible"

Se cumplen 3 años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 . En una final histórica, que se resolvió en los penales tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, podría no haberse llegado a la tanda y todo podría haber terminado 4-3 para Francia, de no haber sido por Emiliano Martínez .

Al minuto 123, Randal Kolo Muani quedó mano a mano con el arquero argentino y, en una jugada que paralizó los corazones de 45 millones de corazones albicelestes, el Dibu tapó el disparo con su pierna izquierda, evitando la derrota. La famosa "atajada imposible", una maniobra pocas veces vista, nunca antes en una instancia tan decisiva, y que se convirtió en un símbolo inobjetable de aquella Copa del Mundo .

Lionel Messi , el gran protagonista de la consagración, recordó en 2024 aquella histórica incidencia: "La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos", relató el capitán argentino.

"Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no", agregó al respecto la Pulga.

El principal protagonista, que grabó a fuego su nombre en la historia grande del fútbol argentino e internacional, para sorpresa de muchos, no tuvo los recuerdos más felices de su heroica intervención que valió un Mundial . Por el contrario, según aseguró él, la pasó mal durante algún tiempo.

"Tuve 3 meses de insomnio después de la atajada a Kolo Muani. Todos te dicen: ‘Ah, qué bueno’. Sí, ¿pero si entraba...?", confesó Emiliano Martínez en marzo de este 2025, previo a enfrentar con Aston Villa al PSG por Champions League. "No la quiero repetir", sostuvo.

El recuerdo de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, en tanto, un mes después de la consagración, había hecho una fuerte revelación: "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla", había señalado en enero del 2023. Sin embargo, hizo una salvedad con la jugada crucial: "La salvada del Dibu sí la he visto varias veces... y si la vuelvo a ver capaz que entra", aseguró el DT oriundo de Pujato entre risas.

El recuerdo de Kolo Muani

Randal Kolo Muani El delantero fue convocado por Deschamps para reemplazar al lesionado Nkunku. Kolo Muani, el tristemente celébre protagonista secundario de la "atajada imposible". Archivo

Pero, del otro lado, las cosas tomaron un tinta completamente diferente: "Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso", había contado en 2024 Kolo Muani, el protagonista secundario y tristemente célebre de la atajada del Dibu Martínez.

También se había referido a la críticas por no haber asistido a Mbappé, que llegaba por la izquierda y mucho mejor ubicado que él para marcar el gol: "La gente dice 'se la podría haber dado a Kylian'. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega a cámara lenta , sólo el VAR podría haberlo visto", indicó.

Por último, especuló sobre lo que hubiera pasado si tenía mejor puntería y lograba marcar el gol del campeonato: "De haber convertido, hubiera sido 'la estrella' y, sinceramente, no creo que me hubiera gustado, porque no debe ser fácil de soportar", sentenció Kolo Muani.