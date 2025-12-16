¡Bombazo! El Inter Miami negocia con una figura del fútbol mundial y multicampeón con diversos clubes

El Inter Miami de Messi inició contactos informales para fichar a una estrella del fútbol mundial y que actualmente juega en uno de los gigantes de Europa.

El Inter Miami de Lionel Messi ya comenzó a moverse en el mercado de pases para volver a ser campeón en 2026. El pasado lunes por la tarde anunciaron la llegada de Sergio Reguilón en reemplazo del retirado Jordi Alba y ahora en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de otra estrella europea y de gran trayectoria deportiva.

Según informaron diversos medios polacos, Robert Lewandowski, delantero del Barcelona y que no será tenido en cuenta por Hansi Flick a partir del próximo año, está en la órbita de las Garzas. Tal es así que el club de la Florida inició contactos informales con el polaco para tentarlo y que vista la camiseta rosa en 2026.

Robert Lewandowski en la mira del Inter Miami Además, otro dato importante en las negociaciones es que el ex futbolista polaco Marek Jozwiak, afirmó en el programa Moca Futbolu que “en Miami ya le están buscando casa”. Esta frase aumentó las especulaciones sobre una posible llegada de Tito al Inter Miami y a la MLS.

El ex agente de Robert Lewandowski lo destrozó. Foto: EFE Robert Lewandowski en la órbita del Inter Miami. EFE Con 37 años y alternando titularidades y suplencias con Ferran Torres en el Barcelona, Robert Lewandowski podría estar atravesando sus últimos días en el elenco culé, ya que su contrato vence en junio de 2026 y ahí debe analizar la situación: si renueva o si se abre la puerta a una posible salida.