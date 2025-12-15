Video: el incómodo momento que vivió Lionel Messi en India por un enojo de Rodrigo De Paul

En plena gira por el país asiático, una situación inesperada de Messi con un hincha alteró el cierre de un evento multitudinario y quedó registrada en video.

Lionel Messi posa con una camiseta junto al presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah, la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta. De Paul y Luis Suárez.

Lionel Messi continúa con su gira por India y este lunes fue protagonista de un evento en Nueva Delhi, donde volvió a recibir el cariño masivo del público local. El capitán de la Selección argentina participó de actividades junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez ante más de 60 mil personas que colmaron el estadio Arun Jaitley.

Durante la jornada, Messi, De Paul y Suárez jugaron al fútbol con chicos, hicieron demostraciones y compartieron momentos con los fanáticos, en un clima festivo que se mantuvo durante casi todo el evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10GOAT/status/2000523783573021180&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/SH3EkDxWNm — Messi World (@M10GOAT) December 15, 2025 Sin embargo, cuando todo estaba por terminar, se produjo una escena incómoda. Un hombre vestido de traje se colocó al lado de Messi para sacarse una foto y no permitió que varios chicos se acercaran al rosarino, pese a que estaban participando de la actividad.

El gesto de De Paul que incomodó a Messi y se viralizó en India Momento incómodo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la India Momento incómodo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la India Sony La actitud no pasó desapercibida para Rodrigo De Paul, que reaccionó de inmediato. El mediocampista apartó al hombre y ubicó en su lugar a uno de los jóvenes que había estado jugando con Messi. El gesto fue breve, pero quedó registrado en video y rápidamente se viralizó.