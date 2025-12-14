Tras el escándalo inicial, Lionel Messi hizo delirar a los fanáticos en su gira por la India

Luego de un inicio caótico en Calcuta, la visita de Lionel Messi tuvo un giro positivo y emotivo en la ciudad de Hyderabad.

Muchos asistentes, que habían pagado entradas a precios elevados, llegaron al evento bajo la promesa de que el astro argentino disputaría un partido de fútbol. La frustración creció cuando ni siquiera pudieron verlo de cerca, ya que una multitud rodeó al capitán de la Selección argentina y obligó a que se retirara del campo antes de lo previsto.

La decepción derivó en disturbios dentro del estadio, que terminó con destrozos y con la detención del organizador del evento. Así, la visita de Messi a una ciudad que ya había recorrido en 2011 quedó marcada por un escándalo inesperado.

Qué hizo Lionel Messi tras el escándalo en Calcuta Tras el frustrado episodio en Calcuta, Messi continuó con el denominado GOAT Tour en Hyderabad, ciudad ubicada en el centro-sur del país, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Allí llegó al aeropuerto de Shamshabad junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez y se dirigió directamente al Palacio Falaknuma, un histórico hotel de lujo.

En ese lugar participó de un encuentro exclusivo con 250 invitados, encabezado por el jefe del Estado de Telangana, Reventh Reddy, antes de trasladarse al estadio Rajiv Gandhi Internacional, donde lo esperaba una multitud.