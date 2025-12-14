Tras el escándalo inicial, Lionel Messi hizo delirar a los fanáticos en su gira por la India
Luego de un inicio caótico en Calcuta, la visita de Lionel Messi tuvo un giro positivo y emotivo en la ciudad de Hyderabad.
La excursión de Lionel Messi por la India arrancó envuelta en polémica. Su paso por el estadio Salt Lake de Calcuta duró apenas diez minutos debido a graves fallas organizativas y terminó con incidentes protagonizados por fanáticos que se sintieron engañados.
Muchos asistentes, que habían pagado entradas a precios elevados, llegaron al evento bajo la promesa de que el astro argentino disputaría un partido de fútbol. La frustración creció cuando ni siquiera pudieron verlo de cerca, ya que una multitud rodeó al capitán de la Selección argentina y obligó a que se retirara del campo antes de lo previsto.
La decepción derivó en disturbios dentro del estadio, que terminó con destrozos y con la detención del organizador del evento. Así, la visita de Messi a una ciudad que ya había recorrido en 2011 quedó marcada por un escándalo inesperado.
Qué hizo Lionel Messi tras el escándalo en Calcuta
Tras el frustrado episodio en Calcuta, Messi continuó con el denominado GOAT Tour en Hyderabad, ciudad ubicada en el centro-sur del país, a unos 1.500 kilómetros de distancia. Allí llegó al aeropuerto de Shamshabad junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez y se dirigió directamente al Palacio Falaknuma, un histórico hotel de lujo.
En ese lugar participó de un encuentro exclusivo con 250 invitados, encabezado por el jefe del Estado de Telangana, Reventh Reddy, antes de trasladarse al estadio Rajiv Gandhi Internacional, donde lo esperaba una multitud.
Ovación, buen clima y un mensaje especial
En el estadio, Messi presenció un partido exhibición de fútbol reducido disputado por personalidades locales y luego bajó al campo de juego, desatando el entusiasmo general. Recorrió la cancha, regaló pelotas, hizo jueguitos e intercambió pases con niños y con algunos invitados, siempre de buen humor y acompañado por De Paul y Suárez.
Video X @M10GOAT
Uno de los momentos más distendidos se dio cuando “peloteó” con el ministro Reddy, quien dejó en evidencia sus limitaciones futbolísticas con pases imprecisos al campeón del mundo.
Al cierre de la jornada, Messi se dirigió a los fanáticos con un mensaje que selló el contraste con lo ocurrido en Calcuta: “Hola a todos, solo quería agradecer por el cariño de hoy y de siempre. Es un honor compartir estos días en la India con todos ustedes”.