¡Locura en India! Messi arribó al país junto a De Paul y Suárez y fue recibido por una multitud

Lionel Messi paralizó las calles del país asiático en el marco de su visita por la inauguración de su estatua gigantesca, la más alta del mundo. Los videos.

Lionel Messi aterrizó en la India y todo fue una locura total. En la madrugada del sábado (hora local) el capitán de Inter Miami y la Selección argentina llegó a Calcuta para iniciar el Tour The Goat, una gira que lo llevará por cuatro ciudades del país. ¿La razón principal de su visita? La inauguración de una imponente estatua de 21 metros en su honor.

Más allá del horario de llegada, el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose estuvo desbordado de fanáticos que coparon las calles para darle la bienvenida a la Pulga. Incluso, los medios del país asiático informaron que la gente empezó a juntarse hasta cuatro horas antes de lo estipulado.

Messi aterrizó en la India junto a De Paul y Luis Suárez. Messi aterrizó en la India junto a De Paul y Luis Suárez. Video: X/M10GOAT Furor en India por Messi: el 10 paralizó las calles en su llegada Y claro, ni bien aterrizó el astro argentino el clima se volvió festivo como era de esperarse: en el hall central se escuchó un canto unánime con su apellido, acompañado por camisetas albicelestes con el infaltable 10 en la espalda. Messi bajó del avión con un saco azul acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez y enseguida quedó rodeado por un fuerte operativo de seguridad que lo escoltó en todo momento.

Pero la locura de la gente no terminó ahí. En la puerta del hotel, decenas de hinchas montaron guardia a la espera de verlo, aunque sea por unos segundos y de lejos. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo.