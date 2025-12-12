Atento, Argentina: Jordania se metió en semifinales y Argelia fue eliminada en cuartos de la Copa Árabe

Jordania y Argelia, rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026, tuvieron jornadas opuestas en el certamen que se está disputando en Qatar. Los detalles.

Jordania, imparable en la Copa Árabe: venció a Irak y se metió en semis.

A seis meses del Mundial 2026, la Copa Árabe empezó a dejar señales sobre cómo llegan algunos de los rivales de la Selección argentina en la fase de grupos. En ese sentido, Jordania y Argelia, que compartirán el Grupo J con la vigente campeona del mundo, vivieron jornadas totalmente opuestas.

Festeja Jordania: 1-0 ante Irak y boleto a semis En el primer turno, fue todo sonrisa para el conjunto jordano: le ganó 1-0 a Irak en el estadio Ciudad de la Educación de Rayán y se metió en las semifinales. El único gol del partido llegó a los 40 minutos del primer tiempo, con un penal convertido por Ali Olwan, delantero de 25 años que juega en el Selangor de Malasia.

Lo de Jordania en la Copa Árabe roza lo perfecto, ya que ganó todos los partidos que disputó. En la fase de grupos venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, 3-1 a Kuwait y cerró con un contundente 3-0 ante Egipto.

Golpazo para Argelia: perdió por penales ante Emiratos Árabes y se despidió en cuartos Más tarde, y en contraposición, muy distinto fue el cierre para Argelia, que quedó eliminada en cuartos del torneo en un partidazo frente a Emiratos Árabes Unidos. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos y también en el alargue, cayó 7-6 por penales en una definición eterna. Los argelinos se habían puesto en ventaja con un gol de Adil Boulbina, delantero de 22 años del Al-Duhail (Qatar), que terminó el certamen con cinco goles en la misma cantidad de partidos.