En vivo: Godoy Cruz le gana a Racing de Córdoba 1 a 0 en el Gambarte

Con gol de Martín Pino a los 21' del primer tiempo, el Tomba se impone por la mínima en el estreno de Pablo de Muner como DT.

Godoy Cruz recibe este domingo a Racing de Córdoba en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido válido por la fecha 13 de la Primera Nacional y que marcará el inicio oficial del ciclo de Pablo De Muner al frente del Tomba. El encuentro, que comienza a las 16.30, contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo.

La llegada del nuevo entrenador renovó el clima en el plantel bodeguero y durante la semana el cuerpo técnico trabajó distintas variantes tácticas, además de posibles cambios en la formación titular para intentar darle una nueva identidad al equipo.

Del otro lado estará Racing de Córdoba, que atraviesa un presente competitivo y buscará aprovechar la presión con la que llega el Expreso en el estreno de su nuevo DT.