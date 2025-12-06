Argentina en el Mundial 2026: sedes, días y horarios de los partidos ante Argelia, Austria y Jordania

La Selección argentina integrará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, pero podría tener a un rival de máximo cuidado en los 16avos de final. El recorrido completo hasta la ansiada final.

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. y la Selección argentina ya conoce oficialmente cómo será su recorrido en el torneo comenzará en seis meses en Estados Unidos-México Canadá. La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J y afrontará una fase de grupos accesible, pero, si pasa, a partir de dieciseisavos de final le esperan choques durísimos.

El fixture de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 La vigente campeona del mundo tiene todo confirmado para su estreno oficial en la Copa del Mundo: será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas a las 22 horas. A su vez, el segundo encuentro lo jugará el lunes 22/6 contra Austria en Dallas a las 14 horas y cerrará el Grupo J enfrentando a Jordania el sábado 27/6 también en Dallas, a las 23 horas.

sorteo argentina1 Argentina será parte del Grupo J en el Mundial 2026. FIFA.com El complejo camino rumbo a la final La pésima noticia que dejó el sorteo para Argentina es que en caso de clasificar a los 16avos. podría cruzarse con el 1° o 2° del Grupo H, que tiene como grandes favoritos a España y Uruguay (comparten la zona con Arabia Saudita y Cabo Verde). Entonces, ¿cuándo se daría esos posibles cruces?

Si la Scaloneta es líder de su grupo, algo que es muy probable teniendo en cuenta a los rivales, se medirá el viernes 3 de julio ante el escolta del H (¿Uruguay o España?) en Miami. En cambio, si hay sorpresas y termina 2°, irá el jueves 2/7 ante el ganador de dicho grupo (¿España o Uruguay?) en Los Ángeles.

Ya pasando a unos hipotéticos octavos de final, el abanico para Argentina es mucho más amplio. Si es 1° jugará el martes 7/7 ante el 2D vs. 2G (¿EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo, Bélgica o Egipto?). En caso de ser 2°, se medirá el lunes 6/7 contra el 2K vs. 2L (¿Portugal, Italia/Gales/Bosnia, Uzbekistán, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana?).