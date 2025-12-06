Presenta:

Argentina en el Mundial 2026: sedes, días y horarios de los partidos ante Argelia, Austria y Jordania

La Selección argentina integrará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, pero podría tener a un rival de máximo cuidado en los 16avos de final. El recorrido completo hasta la ansiada final.

Brian Mestre

Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer para bordarse la cuarta estrella mundial. Foto: NA

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. y la Selección argentina ya conoce oficialmente cómo será su recorrido en el torneo comenzará en seis meses en Estados Unidos-México Canadá. La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J y afrontará una fase de grupos accesible, pero, si pasa, a partir de dieciseisavos de final le esperan choques durísimos.

El fixture de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo tiene todo confirmado para su estreno oficial en la Copa del Mundo: será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas a las 22 horas. A su vez, el segundo encuentro lo jugará el lunes 22/6 contra Austria en Dallas a las 14 horas y cerrará el Grupo J enfrentando a Jordania el sábado 27/6 también en Dallas, a las 23 horas.

Argentina será parte del Grupo J en el Mundial 2026.

El complejo camino rumbo a la final

La pésima noticia que dejó el sorteo para Argentina es que en caso de clasificar a los 16avos. podría cruzarse con el 1° o 2° del Grupo H, que tiene como grandes favoritos a España y Uruguay (comparten la zona con Arabia Saudita y Cabo Verde). Entonces, ¿cuándo se daría esos posibles cruces?

Si la Scaloneta es líder de su grupo, algo que es muy probable teniendo en cuenta a los rivales, se medirá el viernes 3 de julio ante el escolta del H (¿Uruguay o España?) en Miami. En cambio, si hay sorpresas y termina 2°, irá el jueves 2/7 ante el ganador de dicho grupo (¿España o Uruguay?) en Los Ángeles.

Ya pasando a unos hipotéticos octavos de final, el abanico para Argentina es mucho más amplio. Si es 1° jugará el martes 7/7 ante el 2D vs. 2G (¿EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo, Bélgica o Egipto?). En caso de ser 2°, se medirá el lunes 6/7 contra el 2K vs. 2L (¿Portugal, Italia/Gales/Bosnia, Uzbekistán, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana?).

A partir de cuartos de final el camino es complejo de descifrar, pero entre las potencias que podría enfrentar se encuentran Portugal, Bélgica o Italia (si se clasifica). En semifinales llegaría el turno de Brasil o Inglaterra, mientras que la final podría ser ante España. Claro, todo esto siempre y cuando la Albiceleste sea líder del Grupo J.

No obstante, si eso no pasa y es 2°, el combinado nacional se mediría vs. Bélgica o Estados Unidos en cuartos, Francia o Alemania en semis y Brasil, Inglaterra o Portugal en el partido decisivo. Ahora sí, modo Mundial activado...

