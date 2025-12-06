El análisis de Carlo Ancelotti sobre el grupo que le tocó a Brasil en el Mundial 2026: "Es difícil"

La Selección de Brasil quedó emparejada en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. ¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre la zona que tendrá que afrontar?

La Selección de Brasil comandada por Carlo Ancelotti quedó emparejada en uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026. La pentacampeona mundial comparte zona junto a Marruecos, uno de los rivales más fuertes del bombo 2, Escocia y Haití, a priori la selección más débil.

Su primer partido será ante el combinado africano el 13 de junio de 2026 en el Boston Stadium. Luego, en la segunda jornada se enfrentará a los europeos el 18 de junio y finalmente cerrará la zona ante la pobre selección de centroamérica el lunes 23 de junio.

GRUPO C DEFINIDO!



Vamos juntos em busca do hexa!… pic.twitter.com/tLMr2WMX7r — brasil (@CBF_Futebol) December 5, 2025 El análisis de Carlo Ancelotti sobre el grupo de Brasil en el Mundial 2026 Tras finalizar el evento, Carlo Ancelotti habló con la prensa e hizo un tajante análisis de la zona que le tocó afrontar a la Canarinha: "Es difícil. Marruecos lo hizo muy bien en el último Mundial, Escocia tiene un equipo muy sólido, bastante difícil", comenzó. “Tenemos que ganar nuestro primer partido, tratando de respetar al rival, de estudiarlo bien que es importante para el cuerpo técnico y ganar. Podemos ganar los tres partidos. Nuestra idea es muy clara, tenemos que ser competitivos durante todo el Mundial”, agregó el italiano.

De todas maneras, Carleto se mostró confiado por la gran calidad que tienen los jugadores de la Selección de Brasil: "Tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, algunos de los mejores defensas, mediocampistas de élite y algunos atacantes. Puedo hacer una lista de jugadores que podrían ser clave en el Mundial“, lanzó.

Carlo Ancelotti Brasil.jpg Carlo Ancelotti analizó el grupo que le tocó a Brasil en el Mundial. EFE La bronca de Ancelotti por las constantes preguntas sobre Neymar Por otra parte, el exentrenador del Real Madrid fue consultado, nuevamente, sobre la presencia o no de Neymar en la Copa del Mundo y su respuesta fue contundente: