Mundial 2026: cuáles son los 5 mejores partidazos de la fase de grupos

El sorteo del Mundial 2026 ya empezó a calentar el ambiente y quedaron definidos varios choques que sacan chispas desde la primera fecha. Hay cruces pesados, viejas cuentas pendientes y selecciones que se disputarán el primer puesto del grupo. ¿Cuáles son los cinco partidazos que pintan para ser imperdibles en la fase de grupos?

El intento de Brasil de regresar a la élite del fútbol mundial, de ampliar su cosecha de éxitos en los Mundiales, de regenerar su dominio se topa, de entrada, con Marruecos, uno de los equipos nacionales más emergentes que ya se dejó ver en Qatar 2022, donde terminó cuarta.

Marruecos es una selección al alza, el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Campeonato del Mundo, verdugo de España en Catar e intratables, con pleno de victorias, en la fase de clasificación hacia el Mundial . De hecho, el conjunto africano ganó a Brasil en el último cara a cara, el encuentro amistoso de marzo del 2023 (2-1). Fue el único triunfo entre ambos de la selección africana. los otros dos choques, amistosos, terminaron con victorias de Brasil.

La condición de favorito con la que España apunta en el Mundial 2026 se topa, de entrada, con el combinado uruguayo, lejos de aquel equipo batallador que alcanzaba habitualmente los tramos decisivos de los grandes eventos y que, actualmente, presa de su menor talento, está condicionada por la regeneración que pretende su técnico, Marcelo Bielsa, que afrontará su tercera experiencia mundialista.

Las tres veces que España y Uruguay se han medido en partido oficial, dos en Mundiales, la Roja nunca ha perdido. En la edición de 1950 empataron a dos tantos y en 1990 hubo empate sin goles. El más reciente fue en la Copa Confederaciones del 2013 y el combinado dirigido entonces por Vicente Del Bosque ganó por 2-1.

lamine yamal españa De la mano de Yamal, España es una de los serios candidatos a quedarse con el Mundial. Shutterstock

PORTUGAL-COLOMBIA

Cristiano Ronaldo se reencuentra con James Rodríguez con el que compartió vivencias y triunfos en el Real Madrid. Pero es Luis Díaz, flamante refuerzo desde esta temporada del Bayern Múnich, el líder que mejor representa al combinado cafetero que protagonizará uno de los grandes duelos de la fase de grupos del Mundial contra Portugal, ambos cabezas relevantes del Grupo K que completan Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

Un duelo inédito en la historia de los Mundiales y que como precedente único tiene un encuentro amistoso en Ginebra, Suiza, en el 2014, con triunfo por 1-0 del combinado europeo.

cristiano ronaldo Estados Unidos-México Canadá 2026 será el último Mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal. Shutterstock

INGLATERRA-CROACIA

Con el recuerdo de aquella semifinal de Rusia 2018, jornada triste para el combinado inglés, que hasta entonces había tenido un trayecto impecable por la competición, Estados Unidos, México y Canadá 2026 apuntan a un nuevo reencuentro contra Croacia en el último servicio de Luka Modric con su equipo nacional.

Según la información recabada en EFE, Inglaterra y Croacia han jugado en seis ocasiones. Seis ganó el equipo inglés y el balcánico solo tres. Pero en la memoria, la revancha de aquel 2018, cuando Ivan Perisic, en el 68' y Mario Mandzukic, en la prórroga, remontaron el tanto inicial de Kieran Trippier. Luego, el conjunto inglés jugó por el tercer puesto ante Bélgica.

inglaterra Por nombres, no así por rendimiento, Inglaterra es de las favoritas para el Mundial. Instagram @ trent

FRANCIA-NORUEGA

La frágil historia de Noruega en las grandes citas le condenó en el sorteo a pesar de la impecable fase de grupos que realizó en busca de su cuarta participación en un Mundial, la primera desde 1998. Los vikingos nunca han superado los octavos que lograron en Francia 1938 y en Francia 1998. En Estados Unidos 1994 cayeron en la fase de grupos.

El cara a cara contra Noruega será el duelo más esperado de la primera fase de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Será el duelo entre Kylian Mbappe y Erling Haaland, las máximas estrellas de cada selección, los atacantes que rivalizan por acumular más goles en cada temporada. El atacante del Manchester City ha llevado a noruega a lo alto del Viejo Continente en cuanto a consideración. Se perdió los Mundiales anteriores y su repercusión ha sido menor. Pero mira a la cara al jugador del Real Madrid, Mbappe que ha enfilado una notable aceleración de cara a portería, la misma que le disparó en el París Saint Germain y antes en el Mónaco.

Pero el Francia y Noruega va más allá. Ya han jugado en quince ocasiones entre oficiales y amistosos. El combinado de Didier Deschamps ha ganado siete y Noruega cuatro. Firmaron tablas en otros tantos.