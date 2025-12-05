La tremenda coincidencia del Mundial 2026: ¡el partido inaugural será el mismo que el de Sudáfrica 2010!

Luego del sorteo en Washington quedó asentado que el debut del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica, tal como sucedió hace 15 años. Los detalles.

Como en 2010, México y Sudáfrica volverán a abrir el Mundial. Esta vez, en el Estadio Azteca.

El Mundial 2026 ya tiene confirmado su partido inaugural, y no será un debut cualquiera: tras el sorteo realizado en Washington, por casualidades de la vida, quedó asentado que México, uno de los anfitriones, hará su estreno nada menos que ante Sudáfrica.

Tal como sucedió en la Copa del Mundo 2010, ambos equipos compartirán el Grupo A y darán el puntapié inicial al máximo torneo de selecciones, aunque cambiarán los otros dos rivales: en aquel momento compartían zona con Francia y Uruguay, mientras que ahora lo harán con Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

El histórico partido inaugural entre Sudáfrica y México en el Mundial 2010 El recordado partido inaugural que se reeditará en la cita mundialista del próximo año tuvo lugar el 11 de junio de 2010, histórico al haber sido el primer Mundial disputado en tierras africanas. El match terminó 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala, que inmortalizó la jugada con su tremendo festejo, para el local y Rafa Márquez para los mexicanos.

Sudáfrica y México juegan el partido inaugural. Foto: EFE. Sudáfrica y México jugarán el partido inaugural del Mundial el 11 de junio de 2026. Foto: EFE. Si bien hoy el contexto es otro, la memoria futbolera unirá rápidamente ambos episodios. El debut de la Copa del Mundo 2026 se jugará también el 11 de junio, pero esta vez se invertirán las localías ya que se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca.