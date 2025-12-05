El camino de Argentina en el Mundial 2026: fase de grupos accesible y un tremendo cruce en 16avos

La Selección argentina integrará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, pero podría tener a un rival de máximo cuidado en los 16avos de final. El recorrido completo hasta la ansiada final.

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C. y la Selección argentina ya conoce oficialmente cómo será su recorrido en el torneo comenzará en seis meses en Estados Unidos-México Canadá. La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J y afrontará una fase de grupos accesible, pero, si pasa, a partir de dieciseisavos de final le esperan choques durísimos.

El fixture de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 Si bien todavía restan definir detalles puntuales en la organización de cada partido (el fixture detallado será publicado por la FIFA este sábado), la vigente campeona del mundo tiene fecha confirmada para su estreno oficial en la Copa del Mundo: será el martes 16 de junio ante Argelia en San Francisco o Dallas. A su vez, el segundo encuentro lo jugará el lunes 22/6 contra Austria, también en San Francisco o Dallas, y cerrará el Grupo J el sábado 27/6 enfrentando a Jordania en Dallas o Kansas.

sorteo argentina1 Argentina será parte del Grupo J en el Mundial 2026. FIFA.com El complejo camino rumbo a la final La pésima noticia que dejó el sorteo para Argentina es que en caso de clasificar a los 16avos. podría cruzarse con el 1° o 2° del Grupo H, que tiene como grandes favoritos a España y Uruguay (comparten la zona con Arabia Saudita y Cabo Verde). Entonces, ¿cuándo se daría esos posibles cruces?

Si la Scaloneta es líder de su grupo, algo que es muy probable teniendo en cuenta a los rivales, se medirá el viernes 3 de julio ante el escolta del H (¿Uruguay o España?) en Miami. En cambio, si hay sorpresas y termina 2°, irá el jueves 2/7 ante el ganador de dicho grupo (¿España o Uruguay?) en Los Ángeles.

Ya pasando a unos hipotéticos octavos de final, el abanico para Argentina es mucho más amplio. Si es 1° jugará el martes 7/7 ante el 2D vs. 2G (¿EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo, Bélgica o Egipto?). En caso de ser 2°, se medirá el lunes 6/7 contra el 2K vs. 2L (¿Portugal, Italia/Gales/Bosnia, Uzbekistán, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana?).