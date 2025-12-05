El tremendo elogio del DT de España a la Selección argentina y qué dijo sobre el posible cruce en 16avos del Mundial: "Es una grandísima..."

Luis de la Fuente, DT de España, le lanzó flores a la Scaloneta tras el sorteo del Mundial 2026 y fue contundente al referirse a a un hipotético cruce en el inicio de los mata-mata.

Luis de La Fuente fue cauto sobre el posible cruce con la Selección argentina en 16avos del Mundial.

El sorteo del Mundial 2026 dejó dos polos puestos para la Selección argentina. Es que el combinado de Lionel Scaloni integrará el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania y es claro favorito a pasar de fase sin sobresaltos, pero también es muy probable que, en caso de clasificar, deba enfrentar en dieciseisavos de final a España o Uruguay.

La Roja y la Celeste comparten el Grupo H junto a Arabia Saudita y Cabo Verde y ambas potencias pican en punta para quedarse con los dos primeros lugares. Es decir, si la vigente campeona del mundo termina 1° jugará ante el 2° de dicha zona, con altísimas chances de que el rival sea de España o Uruguay.

Qué dijo Luis de La Fuente ante un posible cruce con Argentina en 16avos del Mundial Luego del sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy de Washington, Luis de la Fuente, DT del seleccionado español, dio sus impresiones tras conocer el camino que deberá recorrer la Roja Copa del Mundo y fue contundente al hablar sobre el posible cruce prematuro con Argentina: "Vamos paso a paso, respetamos a todos los rivales y pensamos en lo nuestro", sentenció en diálogo con Sofi Martínez por Telefe.

No obstante, el entrenador de 64 años se tomó el tiempo de dejarle un tremendo elogio a la Albiceleste en vistas al Mundial, con mención especial para Lionel Scaloni: "Argentina es una grandísima selección. candidata a todo. Es campeón del mundo, campeón de América. Tiene un grandísimo DT, lo aprecio mucho. Es muy amigo mío".