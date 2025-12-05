El tremendo elogio del DT de España a la Selección argentina y qué dijo sobre el posible cruce en 16avos del Mundial: "Es una grandísima..."
Luis de la Fuente, DT de España, le lanzó flores a la Scaloneta tras el sorteo del Mundial 2026 y fue contundente al referirse a a un hipotético cruce en el inicio de los mata-mata.
El sorteo del Mundial 2026 dejó dos polos puestos para la Selección argentina. Es que el combinado de Lionel Scaloni integrará el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania y es claro favorito a pasar de fase sin sobresaltos, pero también es muy probable que, en caso de clasificar, deba enfrentar en dieciseisavos de final a España o Uruguay.
La Roja y la Celeste comparten el Grupo H junto a Arabia Saudita y Cabo Verde y ambas potencias pican en punta para quedarse con los dos primeros lugares. Es decir, si la vigente campeona del mundo termina 1° jugará ante el 2° de dicha zona, con altísimas chances de que el rival sea de España o Uruguay.
Te Podría Interesar
Qué dijo Luis de La Fuente ante un posible cruce con Argentina en 16avos del Mundial
Luego del sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy de Washington, Luis de la Fuente, DT del seleccionado español, dio sus impresiones tras conocer el camino que deberá recorrer la Roja Copa del Mundo y fue contundente al hablar sobre el posible cruce prematuro con Argentina: "Vamos paso a paso, respetamos a todos los rivales y pensamos en lo nuestro", sentenció en diálogo con Sofi Martínez por Telefe.
No obstante, el entrenador de 64 años se tomó el tiempo de dejarle un tremendo elogio a la Albiceleste en vistas al Mundial, con mención especial para Lionel Scaloni: "Argentina es una grandísima selección. candidata a todo. Es campeón del mundo, campeón de América. Tiene un grandísimo DT, lo aprecio mucho. Es muy amigo mío".
De la Fuente también dio detalles de la Finalissima
Claro, en medio de eso todavía resta definirse qué sucederá con la Finalissima entre Argentina y España, que todo indica que se disputará en marzo de 2026 (posiblemente en Lusail, en Qatar), por lo que podría haber dos cruces a matar o morir en cuestión de meses. Al ser consultado por eso, De la Fuente se mostró muy cauto y hasta puso en duda la realización del tan esperado partido. "Todavía no se sabe nada. En estos 8 o 10 días próximos seguramente se tomará una decisión definitiva. No hay fecha ni se sabe con seguridad que se vaya a jugar", confesó luego en DSports.