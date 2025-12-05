Mundial 2026: cuándo podría darse el inédito cruce entre la Argentina de Messi y la Portugal de Cristiano

El Mundial 2026 podría ofrecer, por primera vez, el enfrentamiento que el fútbol lleva casi dos décadas esperando: Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. Después de cinco ediciones en las que las circunstancias frustraron el duelo, el nuevo formato que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá vuelve a habilitar el sueño de verlos cara a cara.

Messi y Cristiano, con 38 y 40 años respectivamente, afrontan el que seguramente será su último Mundial. Por eso, la edición 2026 es vista como la última gran oportunidad de un enfrentamiento épico entre dos leyendas que marcaron el deporte.

El Mundial 2026, la última oportunidad para un cruce histórico Si ambas selecciones consiguen terminar la fase de grupos en la primera posición, se cruzarían en los cuartos que se disputarán en Kansas City el 11 de julio. Portugal está encuadrada en el grupo K con Uzbekistán, Colombia y uno de los ganadores de la repesca internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), mientras que Argentina jugará en el J con Argelia, Austria y Jordania.

En el caso de que hubiese alguna sorpresa, el encuentro entre Cristiano y Messi podría producirse antes. Si Portugal termina primera de su grupo y Argentina como una de las mejores terceras, podrían enfrentarse en dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City.

En el caso de que ambas queden segundas, y siempre que superen los dieciseisavos, se encontrarían en octavos de final el 6 de julio en Dallas. Y si Argentina queda primera de grupo y Portugal segunda, hasta la final no habría un posible duelo Cristiano-Messi.