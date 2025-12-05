Mundial 2026: cuándo podría darse el inédito cruce entre la Argentina de Messi y la Portugal de Cristiano
Tras cinco intentos fallidos, el Mundial 2026 ofrece una última oportunidad para el duelo más esperado. ¿Se dará?
El Mundial 2026 podría ofrecer, por primera vez, el enfrentamiento que el fútbol lleva casi dos décadas esperando: Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. Después de cinco ediciones en las que las circunstancias frustraron el duelo, el nuevo formato que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá vuelve a habilitar el sueño de verlos cara a cara.
Messi y Cristiano, con 38 y 40 años respectivamente, afrontan el que seguramente será su último Mundial. Por eso, la edición 2026 es vista como la última gran oportunidad de un enfrentamiento épico entre dos leyendas que marcaron el deporte.
El Mundial 2026, la última oportunidad para un cruce histórico
Si ambas selecciones consiguen terminar la fase de grupos en la primera posición, se cruzarían en los cuartos que se disputarán en Kansas City el 11 de julio. Portugal está encuadrada en el grupo K con Uzbekistán, Colombia y uno de los ganadores de la repesca internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), mientras que Argentina jugará en el J con Argelia, Austria y Jordania.
En el caso de que hubiese alguna sorpresa, el encuentro entre Cristiano y Messi podría producirse antes. Si Portugal termina primera de su grupo y Argentina como una de las mejores terceras, podrían enfrentarse en dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City.
En el caso de que ambas queden segundas, y siempre que superen los dieciseisavos, se encontrarían en octavos de final el 6 de julio en Dallas. Y si Argentina queda primera de grupo y Portugal segunda, hasta la final no habría un posible duelo Cristiano-Messi.
Por qué Messi y Cristiano nunca se enfrentaron en un Mundial
Aunque ambos debutaron en Alemania 2006, los Mundiales se encargaron de evitar el choque durante casi dos décadas:
- Alemania 2006: solo podían cruzarse en la final; quedaron eliminados antes.
- Sudáfrica 2010: un posible cruce en semifinales se frustró por las derrotas de Portugal y Argentina.
- Brasil 2014: la eliminación lusa en fase de grupos deshabilitó un hipotético duelo en cuartos.
- Rusia 2018: estuvieron a un paso de chocar en cuartos, pero Uruguay y Francia lo evitaron.
- Qatar 2022: la final era la única chance; Argentina llegó, Portugal cayó en cuartos ante Marruecos.
El Mundial 2026 representa así la sexta oportunidad de ver el duelo que el destino le negó a cinco ediciones consecutivas.
Un “último baile” que depende del rendimiento
Para que el cruce se concrete, tanto Argentina como Portugal deberán mostrar regularidad desde el arranque y evitar tropiezos que cambien la ruta. De no haber sorpresas, los cuartos de final del 11 de julio podrían convertirse en la cita que el mundo del fútbol espera desde hace casi 20 años.