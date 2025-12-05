Mundial 2026: el terrible grupo que le tocaría a Bolivia si logra superar el Repechaje

La Selección de Bolivia, en caso de entrar al Mundial 2026, se metería en la zona más difícil de toda la primera fase.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la primera fase del Mundial 2026 y quedaron definidos los 12 grupos. En realidad, solo 6 quedaron conformados de manera definitiva, ya que todavía resta definir a los últimos 6 equipos clasificados a través del Repechaje. Entre ellos, uno de los potenciales participantes es la Selección de Bolivia.

Aún así, las distintas llaves de la repesca fueron asignadas a sus respectivos grupos, por los que los elencos que participen de esta fase previa ya saben a qué rivales enfrentarían en la Copa del Mundo. En el caso de la Verde, iría a una zona complicadísima, probablemente la más difícil que le podría haber tocado.

Bolivia iría al Grupo I del Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laverde_fbf/status/1997025481099735144?s=20&partner=&hide_thread=false ¡POSIBLES RIVALES DE LA VERDE!



En Washington se sorteó el Mundial 2026.



Grupo I:

•Francia

•Senegal

•Irak / Bolivia / Surinam

•Noruega



¡A dos partidos del Mundial!#ALaVerdeSiempre #FBFtrabajando pic.twitter.com/rjvkc3RK2W — LA VERDE (@laverde_fbf) December 5, 2025 Es que si logra meterse en la primera fase de Estados Unidos, México y Canadá 2026, debería enfrentar en el debut a la Noruega de Erling Haaland; luego nada menos que a Francia, vigente subcampeona del mundo en Qatar 2022 y campeona en Rusia 2018; y por último a Senegal, equipo repleto de figuras que brillan o brillaron en Europa y probablemente la selección más poderosa de África en la actualidad (junto con Marruecos).

No es un panorama muy alentador para Bolivia, aunque de todos modos sería un gran acontecimiento, ya que no juega un Mundial desde 1994, edición que, casualmente, se jugó también en Estados Unidos. Anteriormente, también había jugado en Uruguay 1930 y Brasil 1950, sumando un total de 6 partidos entre sus tres participaciones, con un balance de 5 derrotas, 1 empate y ninguna victoria.