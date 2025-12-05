La reacción del 'Messi jordano' tras conocer que enfrentará a la Argentina en el Mundial 2026: "Mucho ánimo..."
Mousa Al-Tamari, capitán del debutante elenco asiático, celebró el sorteo y pidió trabajar duro para competir en su primera Copa del Mundo.
La Selección argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas del sorteo es Jordania, que disputará por primera vez una Copa del Mundo. El impacto fue inmediato en la capital Ammán y una de las figuras del seleccionado asiático dejó su mensaje apenas salió el Grupo J.
Mousa Al-Tamari, delantero del Rennes de Francia y capitán de los Nashama (apodo de la Selección de Jordania que significa "los valientes"), reaccionó en sus redes sociales con una gráfica oficial de la federación jordana mostrando a los rivales de zona. Junto a la imagen escribió: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”.
El posteo de la figura de Jordania al conocer que jugará contra Argentina
El debut de Jordania en la máxima cita será histórico. Hasta ahora, su techo había sido la final de la Copa Asiática 2024, donde sorprendió a todo el continente quedándose con el subcampeonato tras perder en la final ante Qatar. Y en el camino rumbo a Brasil 2014 estuvo muy cerca de un Mundial: llegó al repechaje intercontinental, pero cayó ante Uruguay, que contaba con Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán.
El partido clave para Jordania rumbo al Mundial llegó el 5 de junio de 2025, cuando venció 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan. Ese resultado le dio los puntos necesarios para asegurar una de las plazas directas y, con ello, escribir un capítulo histórico en su futbol.
A los 28 años, Al-Tamari es el estandarte de su selección. Extremadamente hábil, se lució en el APOEL Nicosia FC de Chipre, donde los hinchas lo apodaron “el Messi jordano”. Hoy atraviesa un gran momento en el Stade Rennes de la Ligue 1 francesa y sueña con liderar al equipo en su primera experiencia mundialista.