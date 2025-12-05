La reacción del 'Messi jordano' tras conocer que enfrentará a la Argentina en el Mundial 2026: "Mucho ánimo..."

Mousa Al-Tamari, capitán del debutante elenco asiático, celebró el sorteo y pidió trabajar duro para competir en su primera Copa del Mundo.

Jordania vivirá su estreno absoluto en el Mundial 2026 y su principal figura ya encendió la ilusión del país tras quedar en el grupo de la Albiceleste.

La Selección argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas del sorteo es Jordania, que disputará por primera vez una Copa del Mundo. El impacto fue inmediato en la capital Ammán y una de las figuras del seleccionado asiático dejó su mensaje apenas salió el Grupo J.

Mousa Al-Tamari, delantero del Rennes de Francia y capitán de los Nashama (apodo de la Selección de Jordania que significa "los valientes"), reaccionó en sus redes sociales con una gráfica oficial de la federación jordana mostrando a los rivales de zona. Junto a la imagen escribió: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”.

El posteo de la figura de Jordania al conocer que jugará contra Argentina Mousa Al-Tamari Jordania El mensaje que publicó el mejor jugador de Jordania. (Foto: Captura de IG). El debut de Jordania en la máxima cita será histórico. Hasta ahora, su techo había sido la final de la Copa Asiática 2024, donde sorprendió a todo el continente quedándose con el subcampeonato tras perder en la final ante Qatar. Y en el camino rumbo a Brasil 2014 estuvo muy cerca de un Mundial: llegó al repechaje intercontinental, pero cayó ante Uruguay, que contaba con Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán.

El partido clave para Jordania rumbo al Mundial llegó el 5 de junio de 2025, cuando venció 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan. Ese resultado le dio los puntos necesarios para asegurar una de las plazas directas y, con ello, escribir un capítulo histórico en su futbol.