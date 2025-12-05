La sincera reacción de Tagliafico al ver los rivales que le tocaron a Argentina en el Mundial 2026: "Accesible no hay nada, pero..."
Nicolás Tagliafico reaccionó en vivo a toda la ceremonia de la fase de grupos del Mundial 2026 y analizó la zona de Argentina.
La Selección argentina conoció este viernes a sus rivales de la primera fase del Mundial 2026. Se trata de Austria, Argelia y Jordania, con los que el combinado nacional compartirá el Grupo J, el cual se llevará a cabo en Kansas, San Francisco y/o Dallas.
En la previa, no resulta una llave complicada y la Albiceleste tiene argumentos más que suficientes para pensar que será primera de grupo sin mayores problemas. Lo complicado serían los dieciseisavos, ya que todo indica que el rival sería Uruguay o España.
La reacción de Nicolás Tagliafico al ver a los rivales de Argentina
Nicolás Tagliafico, uno de los nombres fuertes de la Scaloneta, reaccionó en vivo a toda la ceremonia del sorteo. En cuanto a los contrincantes de Argentina, hizo una especial observación en Argelia: "Duro, es duro, buenos jugadores tiene".
De todos modos, en el balance global no se mostró preocupado: "Nada de grupo de la muerte", señaló. Por último, reconoció que no se puede menospreciar a las otras selecciones, pero sin encender ninguna alarma: "Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables", sentenció.