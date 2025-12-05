La desafiante advertencia del DT de Jordania a Argentina, confiado en dar el batacazo en el Mundial 2026: "Si Arabia pudo..."
El técnico de Jordania, Jamal Sellami, habló sobre el cruce ante la Scaloneta por el Grupo J e hizo alusión a la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022. ¿Qué dijo?
El sorteo de este viernes terminó de definir el panorama de la Selección argentina en el Mundial 2026, que integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Una zona que parece accesible para la Albiceleste, aunque algunos de esos cruces ya empiezan a calentarse desde el primer minuto por voces que buscan meter presión.
Una de ellas fue la de Jamal Sellami, el DT de Jordania, quien hizo historia y clasificó al combinado de Medio Oriente a lo que será su primera participación en una Copa del Mundo. Tras la ceremonia, el técnico de la selección debutante dio sus expectativas y se mostró entusiasmado con enfrentarse al campeón del mundo.
Tras el sorteo, Jamal Sellami palpitó el partido ante Argentina en el Mundial 2026
“El grupo es fuerte, pero creo que tenemos nuestras posibilidades. Competir contra la Argentina y un jugador como Messi es algo extraordinario”, afirmó en el medio Heute. No obstante, luego de esa primera declaración vino el "dardo". Es que el técnico marroquí de 55 años no dudó en lanzar una picante advertencia cuando le preguntaron por las chances de los jordanos ante los campeones del mundo.
La desafiante advertencia del DT de Jordania a la Scaloneta
“En el fútbol siempre hay sorpresas. Al fin y al cabo, Arabia Saudita venció a Argentina en el último Mundial”, remarcó Sellami, recordando aquella inesperada derrota de la Scaloneta en el debut de Qatar 2022.
Lo cierto es que Argentina y Jordania se verán las caras en el cierre de la fase de grupos el sábado 27 de junio en Dallas o Kansas, un cruce que podría definir todo si es que la Albiceleste no logra clasificarse antes. Por ahora, el Mundial recién empieza a tomar forma, pero las palabras del DT asiático ya empezaron a calentar el ambiente.