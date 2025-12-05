La contundente sentencia del DT de Argelia tras caer en el grupo de la Selección: "Argentina es la absoluta..."

Vladimir Petkovic, técnico de Argelia, opinó de manera tajante sobre lo que significar compartir el Grupo J con la Albiceleste y llenó de elogios a Scaloni, a quien dirigió en 2012.

En cierto punto, se puede decir que la Selección argentina salió ilesa del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La Albiceleste compartirá el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania, en una zona en la que no debería tener problemas para clasificar primero cómodamente.

Y claro, esa misma mirada la tienen los tres rivales, inferiores en los papeles, de la vigente campeona del mundo. Al menos así lo expresó Vladimir Petkovic, el DT argelino, quien habló tras la ceremonia realizada en Washington y no dudó en poner al combinado nacional unos cuántos escalones por encima de los demás.

La palabra del DT de Argelia tras caer en el Grupo J con Argentina “Sensaciones mezcladas, porque Argentina es la absoluta favorita de nuestro grupo", sentenció el técnico en diálogo con TNT Sports. A su vez, hizo un breve análisis de los otros dos oponentes a los que enfrentará en el grupo donde afirmó: "Austria es un equipo bueno, que tiene un gran entrenador que tuvo buenos resultados, Jordania un equipo que progresa y dio sorpresas”.

Vladimir Petkovic, DT de Argelia, dio sus sensaciones sobre compartir el grupo del Mundial 2026 con Argentina. Vladimir Petkovic, DT de Argelia, dio sus sensaciones sobre compartir el grupo del Mundial 2026 con Argentina. Video: TNT Sports Los halagos de Petkovic a Scaloni, dos viejos conocidos Luego de eso, Petkovic le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Scaloni, a quien dirigió en la Lazio en 2012 y ahora se enfrentarán como técnicos en el Mundial 2026. “Era un jugador que ya era entrenador en la cancha, un jugador que hacía mucho por el equipo y los jugadores, muy motivador, no me sorprende que haya hecho esta carrera”, resaltó.