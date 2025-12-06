"¿No será mucho?" y "se sacó el pillo": el polémico título de la prensa chilena tras el sorteo que le tocó a la Argentina para el Mundial 2026

Un medio trasandino no pudo creer la "fortuna" argentina en el bolillero y deslizó una sutil duda sobre el Grupo J.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó a la Selección Argentina en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. La cobertura mediática del evento no pasó desapercibida, especialmente la del diario chileno Las Últimas Noticias, cuyo análisis generó un fuerte impacto al sugerir que la selección actual campeona fue notoriamente favorecida por el bolillero.

El periódico chileno tituló: "¿No será mucho? Argentina quedó en el grupo más fácil del Mundial". Esta posición la refuerzan en el texto al mencionar que el resultado dejó a los hinchas argentinos "felices de la vida" y a los "teóricos de las conspiraciones al borde del colapso".

El diario chileno no solo destaca la fortuna de Argentina, sino que pone un foco particular en las declaraciones de Lionel Scaloni con una expresión chilena que resalta la postura del medio. Scaloni dijo: "Lo dijimos en 2022 y lo repetimos ahora: no hay rival fácil, los partidos hay que jugarlos". Para el diario trasandino es que "se sacó el pillo" con esas palabras. El uso de la frase "se sacó el pillo" implica una lectura interpretativa y este término coloquial chileno se utiliza para sugerir que alguien se desentiende de una situación, evita responsabilidades o se cubre ante un posible riesgo.

Es en el desarrollo de la nota donde el diario chileno desliza dudas sobre la transparencia del sorteo al afirmar que los actuales campeones tuvieron "bastante buena suerte, por decirlo de alguna manera" y cayeron en el denominado "Not grupo de la muerte", el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

La forma en que plantea la noticia da a entender que ni en Argentina se podía creer la "fortuna". De hecho, citan al popular diario deportivo Olé, que tituló: "Los grupos del Mundial 2026: zona amable para Argentina y un cruce de 16avos de máximo riesgo".