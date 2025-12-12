La impresionante y gigantesca estatua de Messi que inaugurarán en la India: la más alta del mundo

Calcuta inaugurará este sábado la que las autoridades locales describen como la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi , una estructura de hierro de 70 pies o 21 metros, construida por un club deportivo de la ciudad, coincidiendo con la llegada del futbolista argentino a la India .

La obra, ubicada en el barrio de Lake Town, representa a la Pulga levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 y, según informaron los autores, fue realizada en aproximadamente 40 días, con los últimos trabajos de acabado todavía en marcha.

La inauguración marcará el inicio de la visita del astro rosarino a la nación asiática, en el marco de la gira "GOAT Tour", con la que Leo recorrerá durante tres días algunas de las principales ciudades del país tras ganar la MLS con el Inter Miami : primero Calcuta, y luego Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

El ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose, quien también preside el club organizador, señaló que no existe otra estatua dedicada al jugador de dimensiones comparables. Bose recordó que el mismo club ha realizado homenajes previos a figuras del fútbol que visitaron Calcuta, como Diego Maradona, Ronaldinho y Emiliano "Dibu" Martínez.

"Esta es una estatua de 70 pies. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días", declaró Bose a los medios locales.

Los organizadores explicaron que la inauguración se llevará a cabo de forma virtual, ya que el 10 no podrá desplazarse hasta el lugar por motivos de seguridad y orden público, aunque su llegada a la ciudad está prevista como parte de su visita al país.

La idolatría de la India por Messi

El club local que ha organizado su construcción, el Sree Bhumi Sporting Club, aseguró que el homenaje busca reconocer la amplia base de seguidores que el jugador mantiene en Bengala Occidental, una región con una tradición futbolística arraigada.

El apoyo a Messi en la región es un fenómeno consolidado en Bengala -tanto del lado de la India como en Bangladesh-, donde el fútbol argentino y la figura de su estrella y capitán alcanzan altos niveles de popularidad y sus partidos suelen congregar a gran número de aficionados.

Durante la gira, Leo inaugurará la estatua y un mural dedicados a su figura en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá reuniones con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según el programa preliminar difundido por la organización.

Fuente: EFE