El Inter Miami, con un Messi estelar, venció a Vancouver y se consagró campeón de la MLS 2025

El Inter Miami ganó 3-1 con goles de Ocampo en contra, De Paul y Allende, y 2 asistencias de Messi. Ahmed lo había empatado provisoriamente para Vancouver.

El Inter Miami, con un Lionel Messi estelar a lo largo de toda la temporada y también en el duelo decisivo, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en la final y se consagró esta tarde campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 de Estados Unidos.

En el partido disputado en el Chase Stadium, el defensor colombiano Edier Ocampo, en contra, abrió el marcador a los 9 minutos para las Garzas. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 60' pero Rodrigo De Paul, asistido por Leo, volvía a adelantar a los locales a los 74' minutos. Finalmente, el cotejo lo sentenció Tadeo Allende con su gol a los 94' con un nuevo pase de la Pulga.

Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido el de la Conferencia Este hace una semana, la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023. Para el astro rosarino, Lionel Messi, este significa su título número 47 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

