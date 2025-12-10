El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell's

El arquero Hernán Galíndez, quien sufrió a Lionel Messi de chico en Rosario, contó la anécdota y revivió un mote que circulaba entre los rivales.

Cuando Lionel Messi no era más que "La pulga" de Rosario.

El fugaz paso de Lionel Messi por las inferiores de Newell’s dejó historias que todavía hoy siguen apareciendo. Una de ellas salió a la luz por boca de Hernán Galíndez, arquero de Huracán y de la selección ecuatoriana, que lo enfrentó cuando ambos eran categoría 87 en los clásicos juveniles contra Rosario Central.

Galíndez recordó que Messi era decisivo incluso antes de ser conocido. En una entrevista con ESPN reveló el mote con el que lo identificaban los rivales que no sabían su nombre, pero sí lo que generaba en la cancha: “Siempre le decían ‘El Colorado que juega con la 10’, el ‘Coloradito que juega con la 10’. Cuando te decían eso, arrancabas 3-0 abajo”.

Hernán Galíndez contó el apodo que tenía Lionel Messi cuando jugaba en Newell's Hernán Galíndez reveló el apodo que tenía Messi cuando era chico Hernán Galíndez reveló el apodo que tenía Messi cuando era chico ESPN El arquero contó que lo enfrentó “muchas veces” desde el Baby hasta la etapa en la que Leo se fue al exterior. Afirmó que era común que otros equipos lo pidieran prestado para ser campeones: “Messi jugaba con la 10 de Newell’s y con las de muchos equipos. Todos los equipos que querían salir campeones lo llamaban a él”, recordó.

También mencionó partidos en Abanderado Grandoli, donde Messi empezó a llamar la atención: “Era una bestia. Pasó a cinco compañeros e incluyéndome a mí. El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él”, dijo Galíndez.