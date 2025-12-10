Alejandro Chapini en MDZ: "El 100% de la decisión de la ruptura con Mansur fue mía"

Alejandro Chapini , candidato a presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba , habló este miércoles en MDZ Radio , en el programa "Digamos Todo", con Mario Urzúa, Federico Acosta y Victoria Fierro, en la previa de las elecciones en el club el próximo sábado 13 de diciembre, que tendrán algunos detalles históricos como el enfretamiento mano a mano en las urnas con José Mansur , su actual vice.

En su visita a los estudios de MDZ Radio, Chapini comenzó hablando de las sensaciones tras la pérdida de la categoría y reconoció: "Fue un fracaso y un dolor enorme, no lo esperábamos. En estos años de mi gestión lo debíamos terminar en Primera y aprovechar todo lo que logramos, desde construir un colegio y el anhelo de volver al Feliciano Gambarte, al barrio".

"Intentamos hacer todo lo posible, incorporamos una coach para que hiciera lo que pudiera hacer en ese último mes. Creo que fue una cuestión de los jugadores, que entraron en ese tobogán y les costó ganar. Pensamos que se podía revertir", agregó.

Por otro lado, reconoció malas decisiones durante el año y fue autocrítico respecto al período de Esteban Solari como DT del Tomba: "A mi modo de ver hoy, tuvimos algunos errores en la toma de decisiones, de algún director técnico, cuando allá por febrero decidimos cambiar a Ernesto Pedernera que había estado 6 fechas y vino Esteban Solari. Estuvimos demasiado para sostenerlo, 21 partidos. No le encontró la vuelta, por más que yo piense que puede ser un gran técnico, un técnico moderno. El equipo no respondió a lo que necesitábamos".

Y añadió respecto a ese tema: "Mansur trajo a Solari y decidimos acompañar la decisión, porque nosotros tomamos siempre las decisiones entre dos, más que el resto de la comisión directiva. A Ernesto Pedernera decidimos tomarlo juntos porque era de la casa y porque veníamos de un proyecto de 18 meses del Gato Oldrá excelentes y lo único que fuimos modificando fue los 4 que conducían y los 4 que ayudan, que siguieron estando en el staff de Ernesto".

Al mismo tiempo, continuó su crítica a su vice y rival de este sábado y sentenció: "Si quiero polemizar con Mansur puedo decir un montón de cosas. Creo que dijo un montón de cosas que son fuera de lugar, como mínimo. En algún momento deberá reconocer que puede hablar mucho en la campaña, pero yo prefiero ser crítico en las cosas en las que me equivoco y realista en las cosas que suceden. Él nunca dejó de estar. Ayer a las 9 que volvió el plantel estuve yo y al lado él".

Aseguró, también, que la ruptura de la relación entre ambos perjudicó el presente futbolístico del club y dijo: "Al final sí. En los últimos cuatro o cinco partidos se quiso sacar el lazo de encima y decir 'esto no es mío y si se va Godoy Cruz al descenso mañana arranco como si nada y empiezo una nueva vida'. Y si olvidó que no es así".

Y completó sobre el tema: "El 100% de la decisión de ruptura fue mía, porque en la reunión de CD después del descenso va y dice que el no tuvo nada que ver y estuvimos estos 4 años en infinidad de situaciones juntos, no puede ser".

"Desde hace 16, 20 años para atrás las decisiones futbolísticas en Godoy Cruz siempre pasaron por dos o tres personas. En algún momento Pepe y Mario Contreras, en otro los tres, en otro él conmigo y no mucho más. Las comisiones directivas acompañaban el proceso y tomaban decisiones con actividades que tienen que ver con la vida social del club. Para adelante esto es imposible. El club pasó a ser muy grande", completó.

"Hay que poner una persona encargada, que mire el fútbol de arriba hasta abajo, en todas sus dimensiones. Ya tenemos a esa persona y estamos trabajando constantemente. Si a partir del sábado me toca conducir el club a mí lo voy a decir ese mismo día", agregó Alejandro Chapini.

Sobre el nuevo entrenador del equipo, el dirigente tombino aseguró: "El DT no va a ser Asad, una pena, no le pudo ir bien. Lo decidimos nosotros. Hablé yo, después Mansur, y después se fue. Estamos buscándolo, lo tenemos, pero es difícil decir el nombre".

Por otro lado, ante la consulta si su lista es la lista "cornejista", Chapini destacó: "Me molesta que digan eso porque Cornejo ni siquiera se metió. Históricamente puede haber tenido una relación conmigo, pero no tiene nada que ver. Sucede que en la lista tenemos 3 o 4 personas que tuvieron que quedarse afuera y necesitábamos poner personas del riñón tombino, que hayan nacido siendo hinchas, que tengan pertenencia y amor por el club. Por eso elegí a esas personas que vinculan a Cornejo, y por que saben muchísimo y son íntegros".

"Me hago cargo de haber traído a Pol Fernández, que no rindió, y a los otros jugadores que llegaron con él (Montoya y Escobar). Godoy Cruz siempre fue muy austero, porque tiene una buena base de jugadores. Esto que nos tomamos como licencia fue porque volvíamos al Gambarte y queríamos lograr casi 15.000 socios bodegueros, que era algo histórico en el club", afirmó por otro lado el presidente.

Respecto al básquet y a las demás disciplinas, gestión que fue criticada por José Mansur, Chapini aseguró: "Godoy Cruz tiene muchísimas disciplinas. En algún club no futbolístico la prioridad hubiese sido construir un estadio cubierto, pero acá la prioridad nuestra fue volver al estadio y jugar en casa, lo que va a hacer algo icónico en el futuro. Hoy no lo podemos ver, pero va a pasar. Decidimos alquilar el lugar, hicimos la remodelación con fondos nuestros y quedó un estadio que hoy utiliza el básquet y también el voley. Pero son gastos ínfimos. Si Mansur hubiese ido a una reunión de comisión directiva podría haber opinado, pero como no fue nunca no pudo".

Mirá la nota a Alejandro Chapini en vivo

