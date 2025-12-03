Confirmado: Chapini, Mansur y Sajú serán los tres candidatos a presidente de Godoy Cruz
Se conocieron este miércoles las tres listas que competirán en las elecciones del próximo 13 de diciembre en Godoy Cruz.
El próximo 13 de diciembre serán las elecciones en Godoy Cruz y ya están los tres candidatos que irán por la presidencia: Alejandro Chapini (Fuerza Tombina), José Mansur (Unidad Tombina) y Adrián Sajú (Primero Godoy Cruz).
También se conoció el padrón, la lista de socios pleno que podrán votar y son en total 1830.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...