Nueva capacitación en Godoy Cruz, especial para la época navideña: quiénes pueden participar

Godoy Cruz abrió la preinscripción para un taller orientado a personas con conocimientos previos en macramé y diseño textil.

La capacitación se dictará los días 11 y 18 de diciembre en la Casa del Futuro de Godoy Cruz.

La Municipalidad de Godoy Cruz, a través de la División de Economía Social, presentó una nueva capacitación destinada a vecinos con experiencia en macramé y diseño textil. Se trata del Taller de Adornos Navideños, que tendrá lugar en la Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291.

La actividad está pensada para quienes ya dominan estas técnicas y buscan sumar herramientas para crear piezas decorativas durante la temporada festiva. Serán dos encuentros, programados para el 11 y el 18 de diciembre, donde los participantes trabajarán en la elaboración de adornos mediante nudos, tramas y distintos recursos textiles.

Además de fomentar la creatividad, la iniciativa apunta a fortalecer el oficio artesanal y brindar conocimientos útiles para emprendimientos locales vinculados al sector productivo.

Requisitos e inscripción online Para formar parte del taller es necesario cumplir con ciertos requisitos: ser mayor de 18 años, acreditar domicilio en Godoy Cruz y contar con la vacuna antitetánica vigente. Como los cupos son limitados, la preinscripción se realiza únicamente mediante un formulario digital. Solo podrán avanzar quienes reciban la confirmación por WhatsApp. Quienes no reciban ese mensaje deberán considerar que los cupos ya fueron completados.

Las personas seleccionadas deberán presentarse luego con DNI (original y fotocopia), carnet de vacunación y, en caso de poseerlo, el Certificado Único de Discapacidad. Toda la documentación es obligatoria para finalizar el proceso de inscripción.