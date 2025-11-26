Presenta:

Sociedad

|

capacitación

Nueva capacitación gratuita en Godoy Cruz: cómo inscribirse al curso intensivo de calzado artesanal

El municipio lanzó una nueva capacitación, presencial y certificada, destinada a mayores de 18 años con domicilio en el departamento.

MDZ Sociedad

El taller municipal brindará formación práctica para crear pantuflas artesanales y tendrá dos turnos disponibles.

El taller municipal brindará formación práctica para crear pantuflas artesanales y tendrá dos turnos disponibles.

Prensa Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz habilitó las preinscripciones para el Taller Intensivo de Calzado Artesanal, una capacitación destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento. La formación es gratuita, presencial y certificada, con cupos limitados, y se gestiona únicamente de manera online mediante el enlace oficial del Municipio.

El curso, denominado “Pantuflas personalizadas”, se dictará durante diciembre. Las clases tendrán una duración de tres horas y se desarrollarán dos veces por semana. La capacitación abordará contenidos sobre diseño, modelaje técnico, costura y armado sobre horma, brindando herramientas prácticas para la elaboración de calzado artesanal.

Te Podría Interesar

Requisitos y disponibilidad horaria

Para participar, es indispensable contar con manejo básico de máquina de coser. Además, los asistentes deberán utilizar calzado cerrado y llevar los materiales que se detallarán al iniciar el cursado.

Con el fin de adaptarse a diferentes agendas, el Municipio dispuso dos combinaciones de días y horarios:

  • Opción 1: martes y jueves

    Inicio: martes 2 de diciembre

    • Turno mañana: de 9 a 12

    • Turno tarde: de 15 a 18

  • Opción 2: miércoles y viernes

Inicio: miércoles 3 de diciembre

  • Turno mañana: de 9 a 12

  • Turno tarde: de 15 a 18

Consultas y más información sobre la capacitación

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al 261-2074648.

Archivado en

Notas Relacionadas