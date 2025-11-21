Presenta:

Sociedad

Godoy Cruz

Godoy Cruz abre nuevas clases gratuitas para aprender a hacer panificados y cookies

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para dos nuevas master class gratuitas de panadería y repostería, organizadas junto a la DGE y UTHGRA.

Las clases se dictarán en el Centro de Formación Profesional Sarmiento durante diciembre.

Prensa Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz habilitó las preinscripciones para dos nuevas propuestas gratuitas destinadas a quienes deseen perfeccionarse en panadería y repostería. Las actividades se realizarán en diciembre y son organizadas junto a la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

Las clases están orientadas al aprendizaje de técnicas básicas, la selección adecuada de ingredientes y la elaboración de productos frescos y de calidad. Ambas capacitaciones tendrán lugar en el Centro de Formación Profesional Nº 6-002 Dolores Prats de Huisi (CFP Sarmiento), ubicado en Marciano Cantero y Cutral-Có, en el barrio Sarmiento.

Master Class de Panificados

Esta propuesta se centrará en un clásico con un toque especial: pan de hamburguesa con papa, ideal tanto para uso doméstico como para emprendimientos gastronómicos.

Los contenidos incluyen:

  • Introducción a la panadería y técnicas básicas.
  • Preparación de masa, amasado y leudado.
  • Formado y horneado.
  • Consejos para lograr un pan suave y esponjoso.

Las personas interesadas deberán preinscribirse a través de este enlace, ya que los cupos son limitados. La clase se desarrollará el miércoles 3 de diciembre, de 10 a 12.

Master Class de Cookies

La segunda capacitación estará dedicada a la elaboración de cookies, abordando desde la elección de ingredientes hasta las técnicas de horneado.

Los temas serán:

  • Introducción a la repostería y la historia de las cookies.
  • Selección de ingredientes y herramientas.
  • Técnicas de mezclado, amasado y horneado.
  • Preparación de diferentes variedades.

Esta master class se dictará el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 12. Quienes deseen participar deberán completar la preinscripción en este enlace.

Requisitos y contacto

Para participar es necesario ser mayor de 18 años y contar con domicilio legal en Godoy Cruz. Una vez completada la preinscripción, las personas seleccionadas recibirán la confirmación vía WhatsApp.

Para consultas o más información, se puede contactar a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a los teléfonos 4429360/61 o por WhatsApp al 261-3064922.

