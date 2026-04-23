Día del animal: en esta Iglesia bendecirán especialmente a las mascotas

Este sábado 25 de abril, la Basílica San Vicente Ferrer será el punto de encuentro para una celebración especial por el Día del Animal . La propuesta invita a vecinos y familias a acercarse con sus mascotas a las 12 para participar de una bendición, en una actividad que combina fe, comunidad y conciencia sobre el cuidado animal.

La iniciativa es impulsada por el párroco Horacio Day , quien extendió la invitación a toda la comunidad. “Vamos a celebrar juntos el Día del Animal. Traigan a sus mascotas para que puedan recibir la bendición de Dios”, expresó. Y agregó que se trata de reconocer a estos seres como parte fundamental de la vida cotidiana: “Han sido creados para alegrarnos, acompañarnos y también para que nosotros los queramos y cuidemos”.

La actividad se realizará unos días antes de la fecha oficial en Argentina, que se conmemora cada 29 de abril. Esta jornada fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín , una figura central en la historia de la protección animal en el país. Albarracín dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los animales y fue fundador de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, además de impulsar la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2786), sancionada en 1891.

Su trabajo marcó un antes y un después en la manera de entender el vínculo entre humanos y animales, promoviendo el rechazo a prácticas crueles y sentando las bases de una legislación pionera en el mundo.

perro, mascota, dueño Fuente: IA Gemini.

Una fecha para reflexionar: respeto y cuidado animal

Más allá de la celebración, el Día del Animal propone una reflexión profunda sobre la relación con todas las especies. El respeto no debe limitarse únicamente a las mascotas, sino extenderse a los animales en general, reconociendo su rol en el equilibrio del ecosistema y su condición de seres vivos que merecen cuidado y protección.

En este sentido, uno de los ejes centrales es la adopción responsable. En el caso de perros y gatos, adoptar implica asumir un compromiso a largo plazo que incluye alimentación adecuada, atención veterinaria, afecto y condiciones de vida dignas.

La adopción responsable también busca desalentar el abandono y reducir la sobrepoblación animal, una problemática que impacta directamente en la salud pública y el bienestar de los propios animales. Elegir adoptar en lugar de comprar es, además, una forma concreta de promover una cultura más solidaria y consciente.