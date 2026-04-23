Día del animal: en esta Iglesia bendecirán especialmente a las mascotas
La Basílica San Vicente Ferrer convoca a una jornada especial por el día del animal con un especial regalo. Será el próximo fin de semana. Los detalles.
Este sábado 25 de abril, la Basílica San Vicente Ferrer será el punto de encuentro para una celebración especial por el Día del Animal. La propuesta invita a vecinos y familias a acercarse con sus mascotas a las 12 para participar de una bendición, en una actividad que combina fe, comunidad y conciencia sobre el cuidado animal.
La iniciativa es impulsada por el párroco Horacio Day, quien extendió la invitación a toda la comunidad. “Vamos a celebrar juntos el Día del Animal. Traigan a sus mascotas para que puedan recibir la bendición de Dios”, expresó. Y agregó que se trata de reconocer a estos seres como parte fundamental de la vida cotidiana: “Han sido creados para alegrarnos, acompañarnos y también para que nosotros los queramos y cuidemos”.
Por qué se celebra el Día del Animal
La actividad se realizará unos días antes de la fecha oficial en Argentina, que se conmemora cada 29 de abril. Esta jornada fue establecida en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, una figura central en la historia de la protección animal en el país. Albarracín dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los animales y fue fundador de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, además de impulsar la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2786), sancionada en 1891.
Su trabajo marcó un antes y un después en la manera de entender el vínculo entre humanos y animales, promoviendo el rechazo a prácticas crueles y sentando las bases de una legislación pionera en el mundo.
Una fecha para reflexionar: respeto y cuidado animal
Más allá de la celebración, el Día del Animal propone una reflexión profunda sobre la relación con todas las especies. El respeto no debe limitarse únicamente a las mascotas, sino extenderse a los animales en general, reconociendo su rol en el equilibrio del ecosistema y su condición de seres vivos que merecen cuidado y protección.
En este sentido, uno de los ejes centrales es la adopción responsable. En el caso de perros y gatos, adoptar implica asumir un compromiso a largo plazo que incluye alimentación adecuada, atención veterinaria, afecto y condiciones de vida dignas.
La adopción responsable también busca desalentar el abandono y reducir la sobrepoblación animal, una problemática que impacta directamente en la salud pública y el bienestar de los propios animales. Elegir adoptar en lugar de comprar es, además, una forma concreta de promover una cultura más solidaria y consciente.