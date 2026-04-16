Mascotas: el motivo por el que los gatos suben a la mesa

Todos los gatos repiten algunos patrones y uno de ellos es subirse a la mesa. Para el dueño, puede resultar antihigiénico o molesto, pero para las mascotas, ese tablero de madera o vidrio es el mejor puesto de observación de la casa. A continuación, te contamos las razones detrás de este hábito y cómo gestionarlo sin generar estrés en el animal.