Mascotas: el motivo por el que los gatos suben a la mesa
Los gatos buscan las alturas para sentirse seguros y confiados. Te contamos cómo gestionar este comportamiento de tus mascotas y ofrecerles otras alternativas.
Todos los gatos repiten algunos patrones y uno de ellos es subirse a la mesa. Para el dueño, puede resultar antihigiénico o molesto, pero para las mascotas, ese tablero de madera o vidrio es el mejor puesto de observación de la casa. A continuación, te contamos las razones detrás de este hábito y cómo gestionarlo sin generar estrés en el animal.
Las 3 razones detrás de este hábito
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El instinto de control: En la naturaleza, los felinos buscan las alturas para vigilar su entorno. La mesa les ofrece una visión privilegiada de la habitación, permitiéndoles controlar movimientos y sentirse seguros ante cualquier "amenaza" que pueda aparecer a ras del suelo.
El centro de la vida social: Los gatos son observadores natos. Si la familia suele reunirse alrededor de la mesa para comer o trabajar, el animal interpretará que ese es el lugar más importante de la casa. Al acostarse allí, simplemente está reclamando su lugar en el grupo y buscando cercanía con sus dueños.
Curiosidad y estímulos: Desde una miga de pan hasta el movimiento de una lapicera, la mesa es un escenario lleno de estímulos. Para un gato, explorar esta superficie es una forma de enriquecimiento ambiental que rompe con la aburrida rutina del hogar.
Cómo cambiar este comportamiento en los gatos
Conociendo los motivos de este comportamiento animal, podemos ofrecerles soluciones que satisfagan su instinto sin invadir nuestros espacios. La solución más efectiva no es el reto ni el castigo, ya que el gato no entiende la "autoridad" de la misma forma que un perro; en su lugar, debemos ofrecerle una alternativa mejor.
Enriquecimiento vertical: Actualmente se pueden encontrar "árboles para gatos" o torres rascadoras. Lo ideal es colocarlos a la misma altura o más arriba que la mesa, preferentemente cerca de una ventana para que tengan un estímulo visual extra.
Estantes felinos: Si el espacio es reducido, instalar estantes escalonados en las paredes permite que el animal trepe y observe todo desde lo alto, cumpliendo su necesidad de control de forma segura.
Refuerzo positivo: Cada vez que el gato elija su torre o estante en lugar de la mesa, es fundamental premiarlo con una caricia o un snack. De esta manera, asociará que estar en su propio lugar tiene mejores beneficios que estar sobre los muebles.