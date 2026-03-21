Por qué los gatos maullan aún cuando tienen comida, según expertos

El maullido de un gato frente a un plato de comida lleno puede tener varias explicaciones que van más allá del hambre.

Aunque cada gato es único y pueden tener personalidades muy diferentes, hay comportamientos que comparten todos. Uno de ellos y probablemente, el más desconcertante es cuando la mascota comienza a maullar insistentemente frente al plato lleno. Los especialistas en comportamiento felino señalan varias razones concretas detrás de este hábito.

El efecto "whisker fatigue" Tu gato puede maullar por que sufre "fatiga del bigote". Según expertos, debido a que los bigotes de los felinos son muy sensibles puede sufrir una sobrecarga de información. Esto puede suceder cuando el plato de comida es estrecho o profundo, los bordes les molestan, haciendo que eviten comer del fondo aunque haya comida.

No es la cantidad de comida sino la frescura Por otro lado, estas mascotas tiene un olfato muy desarrollado y siempre prefieren la frescura en su comida. Es decir, si el plato lleva más de una hora hora a temperatura ambiente puede ser percibido como el gato como no apto para comer, aunque a simple vista parezca en perfecto estado. En ese caso el maullido no es capricho sino una señal de que el alimento ya no le resulta apetecible.

La obsesión por la comida es un problema muy común en gatos Foto: Shutterstock Los gatos pueden maullar frente al plato de comida por la frescura del alimento. Foto: Shutterstock Maullido por atención y rutina Los gatos son animales de rutina y muchos asocian el maullido a la hora de comer no con el hambre en sí sino con la interacción con su dueño. Si el gato aprendió que maullar genera atención, contacto o que su dueño se acerque a mirar el plato, va a repetir ese comportamiento independientemente de si tiene comida o no. Es un hábito aprendido que los especialistas llaman maullido operante.