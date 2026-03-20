Netflix esconde una película de Stephen King ideal para ver este fin de semana largo

La película está disponible en Netflix y tiene una duración de 169 minutos: ideal para los fanáticos del terror.

Para los amantes del cine de terror, Netflix tiene en su catálogo excelentes producciones, entre ellas algunas basadas en los libros del icónico Stephen King. El catálogo incluye títulos como 1922 (2017), La torre oscura (2017), La niebla (2007) e IT: Capítulo Dos (2019).

Esta última es una de las adaptaciones del escritor estadounidense que más lejos llegó en taquilla y en reconocimiento del público. Con una duración de 169 minutos es una de esas películas ideales para ver el fin de semana largo sin pausas.

De qué trata la película "Veintisiete años después de su aterrador encuentro con Pennywise, el Club de los Perdedores no tiene más remedio que volver a Derry y terminar lo que empezaron", describe la sinopsis de la plataforma. Los protagonistas se ven obligados a regresar al pueblo cuando el payaso despierta nuevamente y el ciclo de terror amenaza con repetirse.

Mira el trailer Embed - It Capitulo Dos Trailer Final Reparto y dirección IT: Capítulo Dos fue dirigida por Andy Muschietti y cuenta con un elenco de primer nivel. James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Andy Bean interpretan a los miembros adultos del Club de los Perdedores, mientras que Bill Skarsgård vuelve a dar vida al perturbador Pennywise con una actuación que se convirtió en una de las más recordadas del cine de terror reciente.