Por qué aparecen hormigas rojas en el jardín y qué significa

En la creencia popular, la aparición de hormigas rojas tiene un significado ligado a energías negativas o envidia: cómo espantarlas de forma casera.

Las hormigas rojas son una de las presencias más temidas en el jardín de casa y en hogares. Su picadura duele, su colonia crece rápido y su aparición suele generar alarma. Pero más allá del problema práctico que representan, la creencia popular les atribuye un significado que vale la pena conocer.

Qué significa que aparezcan hormigas rojas en el jardín En diversas tradiciones populares, la aparición repentina de hormigas rojas en el hogar o el jardín se asocia a la presencia de energías negativas, envidia o malas intenciones de personas cercanas. Se cree que estas hormigas aparecen cuando alguien del entorno desea el mal o siente envidia hacia quienes habitan ese espacio. A diferencia de las hormigas negras, que en muchas culturas se consideran un símbolo de trabajo y prosperidad, las rojas se leen como una señal de alerta energética que conviene atender.

Por qué aparecen realmente en el jardín Desde el punto de vista práctico, las hormigas rojas aparecen en busca de alimento, humedad y un lugar estable para construir su colonia. Los jardines con tierra suelta, materia orgánica en descomposición, plantas con pulgones o restos de comida cercanos son los entornos ideales para que se instalen. Una vez que encuentran el lugar adecuado, la colonia puede crecer de forma muy rápida.

hormigas rojas Las hormigas rojas provienen de Sudamérica. Foto: Efe. Las hormigas rojas aparecen en jardines con tierra suelta, materia orgánica en descomposición o plantas con pulgones. Foto: Archivo Cómo eliminarlas de forma casera Hay varios métodos naturales y efectivos para combatirlas sin recurrir a insecticidas químicos. Verter agua hirviendo directamente sobre el hormiguero es una de las formas más rápidas y conocidas de destruir la colonia. La canela en polvo esparcida alrededor de las zonas afectadas actúa como repelente natural gracias al cinamaldehído que interfiere con las feromonas de las hormigas y no las daña.