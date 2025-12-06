El secreto casero para eliminar pulgones del jardín con un solo ingrediente

El jardín puede convertirse en un lugar libre de plagas, especialmente de pulgones, utilizando este producto de casa.

Con este remedio casero eliminarás a los pulgones del jardín en poco tiempo. Foto: shutterstock

Los pulgones son una plaga común en el jardín que afecta las plantas extrayendo sus nutrientes y alterando el equilibrio de las hormonas en crecimiento. Lo podemos ver en limoneros y otros árboles frutales o también en plantas como hortalizas o flores ornamentales.

Antes de recurrir a productos químicos que pueden ser contraproducentes para otras plantas o incluso a animales en el hogar, se recomienda probar con ingredientes caseros que solemos tener al alcance de la mano. El más comun de ellos es el jabón blanco disuelto en agua.

Por qué funciona el jabón blanco y el agua contra los pulgones El jabón blanco actúa directamente sobre los pulgones, deshidratándolos y obstruyendo sus espiráculos, los pequeños orificios por donde respiran. Además, diferente a los insecticidas químicos no es un veneno y es ecológico.

pulgones jardin1.jpg El jabón blanco funciona como un insecticida casero contra los pulgones. shutterstock Prepararlo es muy sencillo: debemos unir los dos ingredientes en un rociador y aplicar directamente sobre los pulgones, cubriendo toda la hoja, principalmente la parte de atrás que es donde suelen esconderse. Expertos en jardinería recomiendan hacerlo cada dos o tres días hasta eliminar la plaga.