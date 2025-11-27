El pequeño árbol que puede decorar y dar vida a tu balcón
La palta se convirtió en una de las opciones favoritas para decorar el balcón, ya que puede cultivarse en maceta y crecer como un pequeño árbol.
Cada vez más personas eligen sumar plantas a sus hogares, incluso en departamentos. Entre las opciones más populares aparece el árbol de palta, que puede cultivarse en maceta y transformarse en un elemento decorativo que aporta verde y frescura al balcón.
Aunque no siempre da frutos en espacios reducidos, su crecimiento y follaje lo convierten en una planta ideal para sumar naturaleza al hogar. Los amantes de la jardinería pueden convertir lugares grisis en hermosos espacios verdes.
Te Podría Interesar
Cómo germinar una palta paso a paso
Germinar una palta en casa es sencillo y no requiere experiencia previa. Solo hace falta paciencia y seguir estos pasos básicos:
- Extraer el carozo: sacar el carozo de una palta madura y lavarlo bien para retirar restos de pulpa.
- Colocar palillos: insertar tres o cuatro palillos en el carozo y apoyarlo sobre un vaso con agua. La base debe quedar sumergida y la punta hacia arriba.
- Ubicarlo en un lugar luminoso: dejar el vaso en un ambiente con buena luz natural, pero sin sol directo.
- Esperar la germinación: a las dos o cuatro semanas, el carozo se abrirá y comenzarán a aparecer raíces y un brote.
- Pasar a maceta: cuando el tallo tenga entre diez y quince centímetros, plantar en una maceta profunda con buen drenaje, dejando parte del carozo visible.
Ideal para decorar balcones
El árbol de palta se adapta bien a macetas grandes y necesita riego moderado y buena luz. Con podas suaves, se puede controlar su tamaño y lograr una planta frondosa que le dé vida a cualquier balcón.
Además de ser una experiencia gratificante, germinar una palta en casa es una forma simple y económica de sumar verde al día a día.