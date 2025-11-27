El pequeño árbol que puede decorar y dar vida a tu balcón

La palta se convirtió en una de las opciones favoritas para decorar el balcón, ya que puede cultivarse en maceta y crecer como un pequeño árbol.

Cada vez más personas eligen sumar plantas a sus hogares, incluso en departamentos. Entre las opciones más populares aparece el árbol de palta, que puede cultivarse en maceta y transformarse en un elemento decorativo que aporta verde y frescura al balcón.

Aunque no siempre da frutos en espacios reducidos, su crecimiento y follaje lo convierten en una planta ideal para sumar naturaleza al hogar. Los amantes de la jardinería pueden convertir lugares grisis en hermosos espacios verdes.

Cómo germinar una palta paso a paso Germinar una palta en casa es sencillo y no requiere experiencia previa. Solo hace falta paciencia y seguir estos pasos básicos:

Extraer el carozo: sacar el carozo de una palta madura y lavarlo bien para retirar restos de pulpa.

Colocar palillos: insertar tres o cuatro palillos en el carozo y apoyarlo sobre un vaso con agua. La base debe quedar sumergida y la punta hacia arriba.

Ubicarlo en un lugar luminoso: dejar el vaso en un ambiente con buena luz natural, pero sin sol directo.

Esperar la germinación: a las dos o cuatro semanas, el carozo se abrirá y comenzarán a aparecer raíces y un brote.

Pasar a maceta: cuando el tallo tenga entre diez y quince centímetros, plantar en una maceta profunda con buen drenaje, dejando parte del carozo visible. jardín, aguacate, palta, planta El carozo de palta puede germinar fácilmente en casa con agua y buena luz natural. SHUTTERSTOCK Ideal para decorar balcones El árbol de palta se adapta bien a macetas grandes y necesita riego moderado y buena luz. Con podas suaves, se puede controlar su tamaño y lograr una planta frondosa que le dé vida a cualquier balcón.