Cómo eliminar la cochinilla del jardín con dos ingredientes de casa: el truco definitivo

Las cochinillas son comunes en el jardín, pero se puede eliminar fácilmente con un truco casero, económico y sin productos químicos.

La cochinilla es una de las plagas más dañinas para el jardín. Foto: Shutterstock

Las cochinillas son una de las plagas más frecuentes en el jardín y suele aparecer sin aviso, especialmente en épocas de calor. Se instala en tallos y hojas, debilitando las plantas y afectando su crecimiento. La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos químicos: con un método casero y dos ingredientes simples se puede combatir de manera efectiva.

¿Qué son las cochinillas y por qué aparece? Las cochinillas son un insecto pequeño que se alimenta de la savia de las plantas. Suele reconocerse por su aspecto algodonoso o por pequeñas protuberancias adheridas a las hojas y tallos. Aparece con más frecuencia en ambientes secos, con poca ventilación o cuando las plantas están debilitadas. Si no se la elimina a tiempo, puede provocar amarillamiento de las hojas, caída prematura y hasta la muerte de la planta.

El truco casero con dos ingredientes Para aplicar este método solo necesitás:

Agua

Jabón neutro o detergente blanco Mezclá una cucharada de jabón neutro en un litro de agua y colocá la preparación en un rociador. Pulverizá directamente sobre las zonas afectadas, prestando especial atención al revés de las hojas y a los tallos, donde la cochinilla suele esconderse. Lo ideal es aplicar el preparado por la mañana temprano o al atardecer, evitando las horas de sol intenso.

Cuando las cochinillas logran instalarse, contar con soluciones caseras como el detergente o el vinagre puede ser la diferencia entre salvar la planta o perderla. Foto: SHUTERSTOCK Adiós a las cochinillas con dos ingredientes del hogar. Foto: SHUTERSTOCK Cómo aplicarlo correctamente Rociá la planta una vez cada dos o tres días hasta notar que la plaga desaparece. En casos más avanzados, podés ayudar retirando la cochinilla manualmente con un hisopo o un paño antes de aplicar la mezcla. A los pocos días, las plantas deberían mostrar una mejora visible y detener el avance de la plaga.