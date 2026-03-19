Cómo lograr que tu gato acepte a una mascota nueva sin peleas ni estrés

Cuando llega una mascota nueva al hogar, el gato necesita un proceso de adaptación gradual en tres etapas.

Los gatos son animales territoriales y la llegada de otra mascota puede generar estrés. Foto: Archivo

Traer una nueva mascota al hogar donde ya vive un gato puede ser un gran desafío. Los gatos son animales territoriales por naturaleza y cualquier cambio en su entorno puede derivar en estrés. Sin embargo, con el proceso adecuado, la convivencia futura es totalmente posible.

Por qué los gatos reaccionan mal ante una mascota nueva Los gatos suelen marcar sus lugares con feromonas. La llegada de otro animal representa una amenaza directa para ese territorio, lo que puede llevar a que esta mascota reaccione con agresividad o que decida esconderse o dejar de comer. El primer paso para mejorar es entender esta reacción y llevar adelante una serie de acciones al momento de presentarlos.

Cómo presentarle una nueva mascota a tu gato La primera etapa es la separación con intercambio de olores. Antes de que las mascotas se vean, hay que mantenerlas en espacios separados e intercambiar objetos con el olor de cada una, como mantas o juguetes, para que se familiaricen sin contacto visual. Esta etapa puede durar entre tres y siete días.

La segunda etapa es el contacto visual sin contacto físico. Se puede usar una puerta con rejilla o entreabierta para que se vean sin poder tocarse. Si el gato observa sin reaccionar agresivamente es una buena señal.

La tercera etapa es el encuentro controlado. Con ambas mascotas tranquilas se permite el contacto en un espacio neutro, nunca en el lugar donde el gato duerme o come. Los primeros encuentros deben ser cortos y supervisados, aumentando gradualmente el tiempo de convivencia.