Basada en hechos reales: la serie de Netflix que se maratonea en un día y volvió a tendencias

Netflix tiene en su catálogo producciones de hace algunos años que con el tiempo se vuelven más actuales que nunca. Una de ellas es "Asquerosamente rico", una docuserie sobre Jeffrey Epstein que debido a los recientes acontecimientos volvió a estar entre lo más visto.

Hace algunos meses atrás se comenzaron a revelar nuevos documentos relacionados sobre el caso del magnate vinculado al tráfico sexual que salpica a personas de poder. Esto hizo que el documental de cuatro episodios de Netflix volviera a estar en tendencias.

De qué trata el documental "Los relatos de las sobrevivientes avivan esta serie documental, que analiza cómo el convicto abusador sexual Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos", adelanta la sinopsis de la plataforma de la N roja.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c1w51gydn1po El documental de Netflix da voz a algunas víctimas de Epstein. Departamento de Justicia de EE.UU. Es que a través de sus capítulos, la serie reconstruye los detalles del entramado de poder, dinero y abusos que rodeaban a Jeffrey Epstein y también, la complicidad de su socia y exesposa Ghislaine Maxwell. Además, se conocen las primeras denuncias y los vínculos que mantenía con personas de poder como Bill Clintos o el príncipe Andrés.