La serie de Netflix basada en un crimen real que los usuarios no pueden dejar de ver
Netflix ofrece en su catálogo decenas de películas y miniseries ideales para los amantes del true crime.
Para los amantes de las series cortas de misterio con buenas actuaciones e historias para ver en un solo día, Netflix tiene en su catálogo la opción ideal: Amor y muerte, protagonizada por Elizabeth Olsen y que actualmente está entre lo más visto de la plataforma de streaming.
La miniserie se estrenó en 2023 y cuenta con solo 7 capítulos, pero recientemente la plataforma la agregó a su catálogo y arrasó entre los amantes del drama y los crímenes reales.
De qué trata la miniserie
"Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basada en una historia real", adelanta la sinopsis disponible en la plataforma.
Enmarcada en el true crime, es decir, en la narración basada en hechos criminales reales, la miniserie se inspira en el brutal asesinato de Betty Gore, ocurrido el 13 de junio de 1980 en Texas. La responsable fue su propia amiga Candy Montgomery, quien le propinó 41 hachazos. Todo ocurre en un pequeño suburbio en el seno de una comunidad de iglesia metodista, lo que hace aún más perturbador el crimen y más atrapante la narración.
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Reparto destacado
Elizabeth Olsen da una clase de actuación en el papel de Candy Montgomery, la ama de casa que esconde una historia mucho más oscura de lo que aparenta. Jesse Plemons, quien viene demostrando hace años que merece un Oscar, interpreta a su amante Allan Gore en una actuación que complementa a la perfección el trabajo de Olsen.