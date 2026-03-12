El "Caribe brasileño" que cada vez más turistas eligen visitar en marzo

Este destino de Brasil es conocido como el “Caribe brasileño” por el color turquesa de sus aguas, sus playas de arena blanca y su paisaje natural.

Brasil tiene decenas de playas paradisíacas, pero hay un destino del nordeste que en los últimos años empezó a ganar fama como el “Caribe brasileño”. Sus aguas turquesa, arena blanca y paisajes naturales hacen que muchos viajeros lo elijan para viajar en marzo, cuando el clima sigue siendo cálido y hay menos turistas que en pleno verano.

Se trata de São Miguel dos Milagres, un pequeño pueblo costero del estado de Alagoas que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del litoral brasileño. A diferencia de otros destinos más conocidos, este lugar conserva un ambiente tranquilo, con playas casi vírgenes y un turismo más relajado.

Por qué São Miguel dos Milagres es comparado con el Caribe Uno de los rasgos que más llama la atención de quienes visitan este destino es el color del mar. Las aguas claras y poco profundas permiten ver el fondo incluso a varios metros de distancia, algo que recuerda a muchos paisajes del Caribe. Además, durante la marea baja se forman piscinas naturales rodeadas de arrecifes, donde es posible nadar entre peces.

Brasil São Miguel dos Milagres Las piscinas naturales que se forman con la marea baja recuerdan a paisajes del Caribe. Embratur Otro de los atractivos es la extensión de sus playas. El litoral de esta zona forma parte de la llamada Rota Ecológica de los Milagres, un tramo de costa con cocoteros, arena clara y poca urbanización. Esto genera un paisaje muy natural que se volvió muy popular en redes sociales y entre quienes buscan destinos menos masivos.