Qué es el extraño "bolsillo" que tienen los gatos en la oreja y para qué sirve, según los científicos
El Bolsillo de Henry es un pequeño pliegue en la oreja de algunos animales que ha sido estudiado por científicos durante años, aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre cuál es su función.
Los gatos son animales con un gran sentido de la audición. Al ser cazadores, necesitan una precisión extrema para detectar y atrapar a sus presas. Pero si observamos de cerca la oreja de un gato, podemos notar un pequeño “bolsillo” que despierta curiosidad.
Ese pliegue es conocido como el Bolsillo de Henry. Los científicos han pasado años estudiando esta característica y, aunque todavía no encontraron una respuesta definitiva sobre su función, existen varias teorías ampliamente aceptadas.
Para qué sirve el pliegue en la oreja
Una de las más sostenidas indica que mejora la audición. Se cree que ayuda a captar mejor ciertos sonidos, como los chillidos de los roedores, y a identificar con mayor precisión de dónde provienen. Otros especialistas aseguran que actúa como una especie de barrera que atenúa los sonidos más graves para que el gato pueda concentrarse mejor en los ruidos de sus presas.
También se piensa que este pliegue permite que el gato mueva y gire sus orejas de forma más ágil y en ángulos amplios sin que la piel se tense demasiado, algo fundamental para un depredador.
El Bolsillo de Henry no es un rasgo exclusivo de los gatos, ya que también puede observarse en perros, zorros y murciélagos.
La importancia de examinarlo periódicamente
Un dato importante para cuidar la salud de tu gato es que, al tratarse de un pliegue escondido, suele acumular suciedad, ácaros o incluso parásitos. Por eso, se recomienda revisarlo de vez en cuando o consultar con un veterinario para asegurarse de que permanezca limpio y sin irritaciones.