Qué frutas pueden comer las mascotas de forma segura
Algunas frutas pueden aportar vitaminas, fibra e hidratación a las mascotas, siempre que se ofrezcan de forma segura y en cantidades moderadas.
Compartir la vida con mascotas implica hacerlas parte de nuestra rutina diaria. En muchas ocasiones, basta con pelar una banana o cortar una manzana para que se acerquen expectantes a pedir un pedazo. Sin embargo, ¿pueden comer estas frutas y qué tan beneficiosas son realmente para su salud?
Las frutas recomendadas para perros y gatos
La manzana es una de las frutas más recomendadas para perros y gatos por su aporte de fibra, vitaminas y agua. Sin embargo, debe ofrecerse sin semillas ni corazón, ya que estas partes contienen compuestos que pueden resultar perjudiciales para los animales.
Otras opciones seguras son la banana, la sandía y el melón. La banana aporta potasio y puede funcionar como un premio ocasional, mientras que la sandía y el melón ayudan a mantener la hidratación gracias a su alto contenido de agua. En todos los casos, se recomienda ofrecerlas en pequeñas porciones y retirar semillas o cáscaras.
Las frutillas y los arándanos también pueden formar parte de la dieta de las mascotas de manera ocasional. Estas frutas contienen antioxidantes y vitamina C, nutrientes que contribuyen al bienestar general del animal. Como ocurre con cualquier alimento nuevo, lo ideal es incorporarlas gradualmente y observar cómo reaccionan perros o gatos.
Cuáles no puede comer
Aunque varias frutas pueden aportar vitaminas, fibra e hidratación a las mascotas, no todas son seguras para su consumo. Algunas, como las uvas, las pasas de uva, las cerezas y la palta, pueden provocar problemas digestivos o resultar tóxicas para perros y gatos. Por eso, antes de compartir cualquier alimento, es importante conocer cuáles deben evitarse para proteger su salud y bienestar.