Qué frutas pueden comer las mascotas de forma segura

Algunas frutas pueden aportar vitaminas, fibra e hidratación a las mascotas, siempre que se ofrezcan de forma segura y en cantidades moderadas.

Las frutas deben complementar la alimentación y no reemplazar el alimento balanceado de tus mascotas. Foto: Shutterstock

Compartir la vida con mascotas implica hacerlas parte de nuestra rutina diaria. En muchas ocasiones, basta con pelar una banana o cortar una manzana para que se acerquen expectantes a pedir un pedazo. Sin embargo, ¿pueden comer estas frutas y qué tan beneficiosas son realmente para su salud?

Las frutas recomendadas para perros y gatos La manzana es una de las frutas más recomendadas para perros y gatos por su aporte de fibra, vitaminas y agua. Sin embargo, debe ofrecerse sin semillas ni corazón, ya que estas partes contienen compuestos que pueden resultar perjudiciales para los animales.

Otras opciones seguras son la banana, la sandía y el melón. La banana aporta potasio y puede funcionar como un premio ocasional, mientras que la sandía y el melón ayudan a mantener la hidratación gracias a su alto contenido de agua. En todos los casos, se recomienda ofrecerlas en pequeñas porciones y retirar semillas o cáscaras.

Las frutillas y los arándanos también pueden formar parte de la dieta de las mascotas de manera ocasional. Estas frutas contienen antioxidantes y vitamina C, nutrientes que contribuyen al bienestar general del animal. Como ocurre con cualquier alimento nuevo, lo ideal es incorporarlas gradualmente y observar cómo reaccionan perros o gatos.

El melón es una de las frutas permitidas para tu gato Foto: Shutterstock El melón es una de las frutas permitidas para tu gato Foto: Shutterstock