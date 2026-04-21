Mascota: ¿hay que abrigar a los perros en invierno?
Con la llegada del frío, surge la duda sobre si una mascota como los perros necesita abrigo para enfrentar el invierno.
Cuando bajan las temperaturas, aparece la misma duda en muchos hogares: ¿los perros necesitan abrigo o es algo innecesario? La respuesta puede cambiar dependiendo la mascota y varios factores como raza, edad y entorno.
Si bien muchos perros están naturalmente preparados para el frío gracias a su pelaje, no todos tienen la misma capacidad de adaptación. De hecho, algunos pueden sentir el descenso de la temperatura tanto como las personas.
Qué perros necesitan abrigo
Los más propensos a necesitar protección extra en invierno son los perros de pelo corto, los de tamaño pequeño y aquellos con poca grasa corporal. También entran en este grupo los cachorros, los perros mayores y los que tienen problemas de salud. En estos casos, un abrigo puede ayudar a mantener la temperatura corporal y evitar molestias o enfermedades asociadas al frío.
Cuándo no es necesario
Por el contrario, los perros con pelaje grueso o doble capa, suelen estar bien preparados para el invierno. En ellos, el uso de ropa puede ser innecesario e incluso contraproducente si genera incomodidad o humedad. Hablamos de razas como el Husky Siberiano, Boyero de Berna, el Chow Chow o el Terranova, cuyos mantos están diseñados naturalmente para soportar temperaturas bajo cero.
Señales a tener en cuenta
Más allá de la raza, hay señales claras de que un perro tiene frío: tiembla, busca calor constantemente, se acurruca o reduce su actividad. Ante estos comportamientos, conviene protegerlo mejor, ya sea con abrigo o evitando exposiciones prolongadas al exterior.
La clave esta en prestar atención y en el equilibrio. Abrigar a un perro no es una moda, sino una decisión que debe basarse en sus necesidades. En invierno, el objetivo es simple: garantizar su bienestar. Y para eso, observarlo y conocerlo sigue siendo la mejor guía.