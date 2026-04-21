Mascota: ¿hay que abrigar a los perros en invierno?

Cuando bajan las temperaturas, aparece la misma duda en muchos hogares: ¿los perros necesitan abrigo o es algo innecesario? La respuesta puede cambiar dependiendo la mascota y varios factores como raza, edad y entorno.

Si bien muchos perros están naturalmente preparados para el frío gracias a su pelaje, no todos tienen la misma capacidad de adaptación. De hecho, algunos pueden sentir el descenso de la temperatura tanto como las personas.

Los más propensos a necesitar protección extra en invierno son los perros de pelo corto, los de tamaño pequeño y aquellos con poca grasa corporal. También entran en este grupo los cachorros, los perros mayores y los que tienen problemas de salud. En estos casos, un abrigo puede ayudar a mantener la temperatura corporal y evitar molestias o enfermedades asociadas al frío.

Abrigar a los perros no siempre es necesario, pero sí en casos puntuales. Foto: SHUTERSTOCK

Por el contrario, los perros con pelaje grueso o doble capa, suelen estar bien preparados para el invierno. En ellos, el uso de ropa puede ser innecesario e incluso contraproducente si genera incomodidad o humedad. Hablamos de razas como el Husky Siberiano, Boyero de Berna, el Chow Chow o el Terranova, cuyos mantos están diseñados naturalmente para soportar temperaturas bajo cero.

Señales a tener en cuenta

Más allá de la raza, hay señales claras de que un perro tiene frío: tiembla, busca calor constantemente, se acurruca o reduce su actividad. Ante estos comportamientos, conviene protegerlo mejor, ya sea con abrigo o evitando exposiciones prolongadas al exterior.

La clave esta en prestar atención y en el equilibrio. Abrigar a un perro no es una moda, sino una decisión que debe basarse en sus necesidades. En invierno, el objetivo es simple: garantizar su bienestar. Y para eso, observarlo y conocerlo sigue siendo la mejor guía.