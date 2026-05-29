Cuánto tiempo puede quedarse solo un cachorro en casa

Todos los consejos para adaptar a tu cachorro a estar solo en casa.

Adoptar un cachorro llena el hogar de alegría, pero plantea un desafío difícil de gestionar: el momento de salir a trabajar o cumplir obligaciones fuera de casa. Aunque es indispensable habituarlos a la independencia desde temprano, los especialistas advierten que existen límites temporales estrictos para garantizar su bienestar emocional y evitar conductas destructivas.

El temor a regresar y encontrar objetos rotos o necesidades fuera de su lugar es una preocupación común. Según los expertos en comportamiento animal de Purina, un perro adulto no debería pasar más de cuatro horas continuas en soledad. En el caso de los cachorros, este tiempo es drásticamente menor debido a su capacidad física y a su necesidad de estimulación constante.

Qué tener en cuenta cuando se los deja solos Para que la transición de quedarse solos no se convierta en un foco de ansiedad o estrés por separación en tu mascota, es fundamental preparar el entorno y seguir tres pautas clave antes de cerrar la puerta:

El factor edad: un cachorro de menos de tres meses no tiene control total de sus esfínteres y necesita comer seguido. Para ellos, el límite ideal de soledad no debe superar las dos horas.

Espacio seguro y delimitado: no es recomendable dejarle toda la casa a disposición. Conviene acondicionar una habitación o un sector seguro, libre de cables, objetos peligrosos o plantas tóxicas que puedan morder por frustración.

Gasto de energía previo: el error más frecuente es salir apurado. Antes de dejarlo solo, es indispensable realizar una sesión de juego intenso o un paseo corto para que el animal quede relajado y pase gran parte del tiempo durmiendo. cachorros (1) Se pueden implementar algunos trucos para evitar la ansiedad por separación. Foto: Archivo

El secreto de los juguetes interactivos El aburrimiento es el principal enemigo de un perro solo. Para canalizar la ansiedad de forma positiva, la psicología canina recomienda el uso de juguetes de estimulación mental, como los dispensadores de alimento rellenables. Congelar estos juguetes con un poco de comida húmeda apta para perros los mantendrá concentrados y entretenidos durante los primeros 30 o 40 minutos de soledad, que suelen ser los más críticos.