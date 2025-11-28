Nuevo remate de vehículos en Godoy Cruz: cuáles son las condiciones para participar

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el remate de 18 vehículos secuestrados para prevenir “riesgos de daños ambientales".

Los vehículos podrán visualizarse el 2 de diciembre en la Playa de Secuestros municipal.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que el próximo 3 de diciembre se rematarán 18 vehículos para evitar “el riesgo de daños ambientales y personales”, asociados a los depósitos prolongados de rodados. La subasta tendrá lugar desde las 9.30 en la Oficina de Subastas del Poder Judicial (San Martín 322, planta baja, Ciudad de Mendoza).

Antes del remate, los interesados podrán observar los rodados el 2 de diciembre, de 15 a 17, en la Playa de Secuestros municipal, situada en Independencia 650. Allí se exhibirán motos y automotores de distintos modelos, cilindradas y características.

Remate judicial: requisitos, pagos y condiciones para participar Quienes se presenten deberán asistir con su DNI y contar con el dinero necesario para abonar el 10% del precio ofrecido, la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%). El saldo restante deberá depositarse dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto de aprobación de la subasta, un proceso que suele demorar unos 10 días hábiles.

REMATE GODOY CRUZ.jpg Subasta en Godoy Cruz: remate de 18 vehículos, con exhibición previa. En caso de no cumplir estas obligaciones, se dejará sin efecto la operación y el participante perderá el monto ya abonado. Los vehículos serán entregados al adjudicatario únicamente cuando el precio haya sido cancelado en su totalidad, y deberán retirarse “en el estado en que se encontraban el día de la exhibición”, sin posibilidad de efectuar reclamos posteriores.