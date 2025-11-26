El curioso ranking que Lionel Messi comparte con un mendocino y dos ex Tomba

En el listado, que incluye a los mayores asistidores argentinos del año, también figuran Julián Álvarez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

Con un año que volvió a mostrarlo en plenitud y con una vigencia intachable, Lionel Messi no sólo sigue rompiendo récords de goles anotados, sino que también encabeza un ranking por encima de varias figuras de relieve mundial, entre los que aparecen un jugador mendocino y otros dos con pasado en Godoy Cruz.

El astro argentino lidera actualmente el listado argentino de asistencias dentro de las ligas más importantes del mundo. En lo que va del año, el futbolista del Inter Miami aportó 19 pases gol y encabeza cómodamente el ranking que publicó el prestigioso sitio de estadísticas Data Moroni.

Julián Álvarez Más allá de su poder de gol, Julián Álvarez también asiste en el equipo de Diego Simeone. EFE Detrás del capitán de la selección argentina figuran otros dos campeones del mundo, como Enzo Fernández (Chelsea) y Julián Álvarez (Atl. Madrid) además de Joaquín Pereyra (Minessota Utd.) y Carlos Rotondi (Cruz Azul), todos con 12 asistencias dadas al menos hasta el último fin de semana.

Un mendocino y dos ex Tomba en el ranking Dentro del listado, en donde también figuran otros campeones en Qatar como Rodrigo De Paul (7), Ángel Correa (7) o Thiago Almada (7), aparecen algunos viejos conocidos del fútbol mendocino.

Juan Brunetta y Martin Ojeda Brunetta y Ojeda dejaron muy buenos recuerdos en por La Bodega y ahora se destacan en el fútbol internacional. Con 10 asistencias en lo que va del año se sitúa Martín Ojeda (Orlando City), mientras que con 8 está Juan Brunetta (Tigres), dos jugadores que pasaron por Godoy Cruz antes de emigrar al fútbol internacional. Y el mendocino que figura dentro de los argentinos con más asistencias en 2025 es Marcelino Moreno, el ex Atlético Palmira y reciente campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, que ya metió 7 pases gol y va por más.