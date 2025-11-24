La lapidaria frase del DT de Cincinnati tras el show de Messi en el 4-0 de Inter Miami, que los eliminó: "Le dimos demasiado..."

Messi marcó un gol y dio tres asistencias en la victoria del Inter Miami en semifinales de conferencia. Pat Noonan, entrenador del rival, fue muy autocrítico.

De este modo, las Garzas se metieron por primera vez entre los mejores cuatro equipos del campeonato estadounidense y se medirán ante el New York City en la final de la Conferencia Oeste, en busca de meterse en el partido decisivo por el título. Del otro lado, el elenco local se despidió de sus aspiraciones con un duro cachetazo frente a su gente.

La autocrítica del DT de Cincinnati tras la derrota ante el Inter Miami de Messi La autocrítica del DT de Cincinnati tras la derrota ante el Inter Miami de Messi "Fue una noche difícil. Quiero agradecer a los fans: sé que es duro terminar la temporada de esta forma, con semejante derrota. Quiero felicitar y darle el crédito a Miami, porque fueron mucho mejores esta noche. Queríamos jugar mejor, disfrutar de una jornada excitante, pero claramente no fue así, así que le pedimos disculpas a la afición", reconoció Pat Noonan, DT del conjunto azul y naranja, notoriamente consternado en la conferencia de prensa.

En ese sentido, hizo una fuerte autocrítica al analizar por qué perdieron de manera tan contundente: "La forma en que limitamos los espacios con algunos de sus jugadores clave fue un factor. Obviamente, le dimos demasiado tiempo a Messi en ciertas áreas en las que, por la forma que tiene de manejar la pelota y ellos se mueven sin ella, es difícil de lidiar con eso", admitió, destacando la calidad individual de Leo.