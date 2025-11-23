Con un Dibu Martínez estelar, el Aston Villa le ganó 2-1 al Leeds y se acerca a los puestos de Champions
El Dibu Martínez tuvo atajadas decisivas que le permitieron a los Villanos ganar a domicilio y llevarse los tres puntos de Leeds.
Un doblete de Morgan Rogers remontó el polémico gol de Lukas Nmecha para el Leeds United y dio la victoria al Aston Villa del Dibu Martínez que se acerca a posiciones de Champions League (1-2).
Los Villanos, que suman tres triunfos consecutivos entre todas las competiciones, comenzaron con mal pie en su visita a Elland Road cuando en el minuto ocho Nmecha marcó uno de los goles de carambola de la jornada.
En un balón que bajaba vertical en el área pequeña del Villa, Emiliano 'El Dibu' Martínez no fue con decisión a atrapar la pelota y Anton Stach le ganó por arriba. La pelota suelta la sacó en la línea de gol un defensa del Villa, pero con tan mala suerte que rebotó en el cuerpo de Nmecha y se metió en la portería.
El polémico gol de Leeds, ¿era falta al Dibu?
El VAR estuvo un buen rato revisando una posible falta al arquero argentino, pero finalmente el gol subió al marcador y obligó a los de Birmingham a una remontada que llevó el nombre de Morgan Rogers.
El mediapunta, que venía de disputarle la titularidad en Inglaterra a Jude Bellingham, empató el encuentro al tocar con la puntera una centro de Donyell Malen desde perfil derecho y completó la remontada con un golazo de falta desde la frontal.
Para rematar el partido, el 'Dibu' se resarció con un paradón abajo a Pascal Struijk en los cinco minutos finales que hubiera significado el empate.
La tremenda atajada del Dibu Martínez para salvar al Aston Villa
El triunfo permite al Aston Villa ponerse sexto, con 19 puntos, a uno de las posiciones de Champions League, mientras que el Leeds de Daniel Farke se queda al borde del descenso. Los 'Whites' son decimoséptimos, con doce unidades, una más que el West Ham United.
