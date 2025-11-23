El Dibu Martínez tuvo atajadas decisivas que le permitieron a los Villanos ganar a domicilio y llevarse los tres puntos de Leeds.

Con un Dibu Martínez estelar, el Aston Villa le ganó 2-1 al Leeds y se acerca a los puestos de Champions

Un doblete de Morgan Rogers remontó el polémico gol de Lukas Nmecha para el Leeds United y dio la victoria al Aston Villa del Dibu Martínez que se acerca a posiciones de Champions League (1-2).

Los Villanos, que suman tres triunfos consecutivos entre todas las competiciones, comenzaron con mal pie en su visita a Elland Road cuando en el minuto ocho Nmecha marcó uno de los goles de carambola de la jornada.

En un balón que bajaba vertical en el área pequeña del Villa, Emiliano 'El Dibu' Martínez no fue con decisión a atrapar la pelota y Anton Stach le ganó por arriba. La pelota suelta la sacó en la línea de gol un defensa del Villa, pero con tan mala suerte que rebotó en el cuerpo de Nmecha y se metió en la portería.

El polémico gol de Leeds, ¿era falta al Dibu? El VAR estuvo un buen rato revisando una posible falta al arquero argentino, pero finalmente el gol subió al marcador y obligó a los de Birmingham a una remontada que llevó el nombre de Morgan Rogers.

El mediapunta, que venía de disputarle la titularidad en Inglaterra a Jude Bellingham, empató el encuentro al tocar con la puntera una centro de Donyell Malen desde perfil derecho y completó la remontada con un golazo de falta desde la frontal.