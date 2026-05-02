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Inter Miami goleaba 3-0 en el derbi, pero Orlando City lo dio vuelta y ganó 4-3 con un hat-trick del argentino Ojeda

Inter Miami goleaba 3-0 a Orlando City con golazo y asistencia de Lionel Messi, pero el argentino Martín Ojeda fue artífice de la remontada con un triplete histórico.

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Martín Ojeda, el entrerriano ex Godoy Cruz, fue imparable para la defensa de Inter Miami y el héroe de la inolvidable victoria de Orlando City.

Martín Ojeda, el entrerriano ex Godoy Cruz, fue imparable para la defensa de Inter Miami y el héroe de la inolvidable victoria de Orlando City.

@OrlandoCitySC

Inter Miami vivió una derrota increíble ante Orlando City: ganaba, gustaba y goleaba 3-0 en el clásico de Florida, pero terminó cayendo 4-3 con un hat-trick del argentino Martín Ojeda.

El equipo de Lionel Messi había arrancado con todo. Se puso en ventaja rápidamente y dominó el primer tiempo con autoridad. A los 23 minutos amplió la diferencia tras una gran jugada del 10, que asistió a Telasco Segovia, y luego el propio Messi firmó el 3-0 con un golazo desde afuera del área.

Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo apareció Ojeda para descontar y empezar a cambiar la historia. En el complemento, el argentino volvió a golpear con otro tanto de gran factura y, más tarde, convirtió de penal para sellar su triplete y el empate parcial.

Cuando parecía que el partido terminaba igualado, Orlando City completó la hazaña en tiempo de descuento con el gol de Tyrese Spicer para el 4-3 final. Un resultado que dejó sin reacción a Inter Miami, que no supo sostener la ventaja.

El encuentro, correspondiente a la Major League Soccer, tuvo de todo: dominio, goles, errores defensivos y una remontada histórica que tuvo a un argentino como gran figura.

Todos los goles del Clásico del Sol

Ian Fray abrió la cuenta para Inter Miami frente a Orlando

Inter Miami se puso 1-0 en el clásico ante Orlando City

Inter Miami se puso 1-0 en el clásico ante Orlando City

Telasco Segovia puso el 2-0 de Inter Miami

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Messi convirtió el 3-0 con un zurdazo inapelable

Golazo de Messi en el Clásico del Sol

Golazo de Messi en el Clásico del Sol

Martín Ojeda descontó para Orlando City

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Otra vez el zurdo Martín Ojeda apareció para poner el 3-2

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Martín Ojeda igualó de penal y sumó un hat-trick en el clásico

Martín Ojeda marcó un hat-trick para Orlando City

Martín Ojeda marcó un hat-trick para Orlando City.

Tyrese Spicer marcó el 4-3 para Orlando City

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El minuto a minuto de Inter Miami vs Orlando City

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