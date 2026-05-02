Inter Miami goleaba 3-0 en el derbi, pero Orlando City lo dio vuelta y ganó 4-3 con un hat-trick del argentino Ojeda
Inter Miami goleaba 3-0 a Orlando City con golazo y asistencia de Lionel Messi, pero el argentino Martín Ojeda fue artífice de la remontada con un triplete histórico.
Inter Miami vivió una derrota increíble ante Orlando City: ganaba, gustaba y goleaba 3-0 en el clásico de Florida, pero terminó cayendo 4-3 con un hat-trick del argentino Martín Ojeda.
El equipo de Lionel Messi había arrancado con todo. Se puso en ventaja rápidamente y dominó el primer tiempo con autoridad. A los 23 minutos amplió la diferencia tras una gran jugada del 10, que asistió a Telasco Segovia, y luego el propio Messi firmó el 3-0 con un golazo desde afuera del área.
Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo apareció Ojeda para descontar y empezar a cambiar la historia. En el complemento, el argentino volvió a golpear con otro tanto de gran factura y, más tarde, convirtió de penal para sellar su triplete y el empate parcial.
Cuando parecía que el partido terminaba igualado, Orlando City completó la hazaña en tiempo de descuento con el gol de Tyrese Spicer para el 4-3 final. Un resultado que dejó sin reacción a Inter Miami, que no supo sostener la ventaja.
El encuentro, correspondiente a la Major League Soccer, tuvo de todo: dominio, goles, errores defensivos y una remontada histórica que tuvo a un argentino como gran figura.